Ziganda coge aire en el Huesca

La SD Huesca y Cuco Ziganda se quitaron el sábado un buen peso de encima. La victoria por 0-2 ante el Alcorcón, la primera de la temporada, permitió coger aire en lo psicológico y respalda el trabajo que se venía haciendo, una labor cuyos frutos hasta ahora no habían pasado de cuatro empates. Esa escasa cosecha en las seis jornadas previas, como es lógico, había hecho crecer las dudas alrededor del equipo y su entrenador. Aunque desde el club el mensaje fuese de tranquilidad y se negase que en Santo Domingo su continuidad estuviese en juego, un nuevo sinsabor hubiese debilitado aún más la posición del preparador navarro, que ya la semana anterior en el 2-2 con el Villarreal B había tenido que escuchar en El Alcoraz el "Cuco vete ya" por parte de un sector de la grada.

El "runrún", como él mismo lo había definido, estaba ahí y en Alcorcón los azulgranas se presentaron "con urgencias". No era una final por lo tierno que está aún el calendario, pero sí un partido importante en un momento de la liga en el que las prisas ya afloran. El sábado por la mañana el Cartagena había anunciado la destitución de Víctor Sánchez del Amo después de que el jueves el Oviedo hubiese abierto la veda con la de Álvaro Cervera.

Los avales de Ziganda incluían la permanencia lograda en la última temporada, la unión que el grupo viene mostrando, el convencimiento de que el rendimiento iría a más tras la tardía incorporación de fichajes llamados a ser relevantes, el hecho de que aunque no se ganase solo se hubiesen sufrido dos derrotas, su buena relación con el director deportivo Ángel Martín González, su actitud como hombre de club y también la delicada situación económica de la entidad; el plan de reajuste hace que cada movimiento haya que sopesarlo bien. En contra jugaba la falta de resultados y la inconsistencia en el juego, una situación que no es nueva. El triunfo del sábado es el quinto en lo que va de 2023.

El de Larrainzar ya había apuntado a la celebración del gol de Sielva que había permitido el empate ante el Villarreal B en el añadido como un punto sobre el que crecer y la celebración en el vestuario de la victoria ante el Alcorcón vino a confirmar la implicación de todo el vestuario. En un vídeo difundido por el club se observa la liberación que el marcador produjo. También se puede escuchar a Ziganda recalcando el ideario del fútbol que quiere que practiquen sus jugadores: "Atacar como una manada, defender como un ejercito". Después, en la sala de prensa calificó el partido de «redondo».

Qué ganas teníamos de esto. 😍 pic.twitter.com/ImJH0UaC3q — SD Huesca (@SDHuesca) September 23, 2023

Quedó resuelto en cuatro minutos. En el 21’ marcó Loureiro por segunda semana consecutiva y en el 25’ Obeng amplió la ventaja a la contra. De inicio se jugó con dos delanteros -además del ghanés, Kanté-, hubo efectividad con dos goles en dos tiros a puerta, se supo mantener la portería a cero y el equipo fue variando su estructura en función del momento. Se arrancó con un 4-4-2, después se pasó al 4-3-3 y se concluyó en un 5-2-3. La falta de contundencia y los errores individuales que habían lastrado en las anteriores actuaciones no hicieron acto de presencia.

No es la primera vez que Ziganda atraviesa por una situación delicada y al respecto cabe destacar que en sus diez campañas previas entre Primera y Segunda División solo en dos ha sido sustituido con la liga ya empezada. En la 2008-09, en el que era su tercer curso al frente de Osasuna tuvo que hacer las maletas al no haber ganado en las seis primeras jornadas y al año siguiente con el Xerez, también en la máxima categoría, pasó por el mismo mal trago. Allí aguantó 17 compromisos ligueros después de, como ahora, haber festejado su primer triunfo al séptimo intento. Su peor racha de partidos sin marcadores a favor es de once, en la 2015-16 con el filial del Athletic, al que había ascendido a la categoría de plata. Con el Huesca, ya había pasado por una sequía de seis careos. La padeció a caballo entre la primera y la segunda vuelta del último ejercicio. Se puso en marcha con el 3-0 con el Real Zaragoza en La Romareda y se frenó con un 1-0 ante el Mirandés.

Al frente de los oscenses ha llegado ya al medio centenar de partidos oficiales -las 42 jornadas de la temporada pasada más la eliminatoria de Copa con el Juventud de Torremolinos y los siete encuentros de la actual- con un balance de 12 victorias, 24 empates y 14 tropiezos. Atendiendo solo al fútbol profesional, únicamente le superan Antonio Calderón (106), Anquela (76) y Míchel Sánchez (64). Huesca no es una plaza en la que los técnicos echen raíces. Ziganda, por lo pronto, el próximo domingo en El Alcoraz ante el Sporting (21.00) sumará su 51º compromiso como azulgrana.

Los diez entrenadores con más partidos entre 1ª y 2ª División

Antonio Calderón, 106

Anquela, 76

Míchel Sánchez, 64

Cuco Ziganda, 50

Onésimo, 44

Rubi, 43

Quique Hernández, 37

Francisco, 32

Xisco Muñoz, 32

D’Alessandro, 23