Horario y dónde ver el partido Alcorcón-SD Huesca

La SD Huesca sumó un punto in extremis ante el Villarreal B (2-2) que, más allá del premio de la reacción, no dejó un poso suficiente para certificar la mejoría de los de Cuco Ziganda, que siguen sin ganar después de seis jornadas en las que han penalizado errores individuales y la falta de gol hasta el extremo de instalarse en los puestos de descenso. Ahora visitan a un recién ascendido, el Alcorcón, que también ocupa las últimas posiciones y no se muestra solvente en el estadio de Santo Domingo.

¿A qué hora es el partido Alcorcón-SD Huesca?

El choque entre la AD Alcorcón y la SD Huesca se disputa a las 21.00 de este sábado. Los azulgranas arrancan la jornada 7 en el el 20º puesto con cuatro puntos. El conjunto alfarero, entrenado por Fran Fernández, es 19º con un punto más, cinco, y ha comenzado con un triunfo, a domicilio ante el Valladolid, dos empates y tres derrotas. El colegiado será Iván Caparrós Hernández, del Comité Valenciano, y se encargará del VAR el vasco Aitor Gorostegui Fernández.

¿En qué canal de televisión se puede ver el partido?

Esta temporada, el canal que emite la competición se denomina LaLiga TV Hypermotion, y se podrá seguir en las demás plataformas de pago que tienen los derechos de la Segunda División: Movistar, Orange, Vodafone, varios operadores del Grupo MásMóvil como Embou y en Amazon Prime Video. En este caso, el canal del partido es LaLiga TV Hypermotion 2.

Cómo seguir el Alcorcón-SD Huesca por internet

El partido se podrá seguir también a través de internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados al fútbol no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo y podrán consultar el resumen de esta jornada 7 de Segunda División con las actuaciones detalladas de cada jugador.

Altas y bajas

Cuco Ziganda no puede contar aún con el lesionado Rubén Pulido, que afronta la parte final de su puesta a punto, y tiene la duda de Gerard Valentín después de que se resintiese ante el Villarreal B de la sobrecarga muscular que padece. Los madrileños pierden por sanción al defensa Javi Castro.

Posibles alineaciones

Alcorcón: Jesús Ruiz; Iago López, Babin, Chema Rodríguez, Morillas, Mosquera, Yan Brice, Jacobo González, Addai, Borrego y Sousa.

SD Huesca: Álvaro Fernández; Nieto, Loureiro, Jorge Pulido, Martos, Sielva, Javi Mier, Javi Martínez, Tresaco, Hugo Vallejo y Obeng.