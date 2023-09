Ziganda: "La temporada ha empezado rara y no somos capaces de parar el runrún"

El técnico de la SD Huesca, Cuco Ziganda, hizo un balance del empate ante el Villarreal B (2-2) con sensaciones encontradas. "Más que nunca, es fútbol. Creo que hemos estado mejor el primer tiempo que el segundo y nos hemos ido perdiendo 0-2". Luego, y tras la eficacia del Villarreal B, "y con más corazón que cabeza, con cansancio y a base de orgullo, calidad y actitud hemos sido capaces de empatar". No estaba satisfecho porque "queríamos ganar y una actuación más redonda. No hemos merecido la victoria ni hicimos ese partido completo que queríamos".

En cuanto a los errores individuales que vienen sucediendo, son "matices que deciden los partidos". No había compartido tiempo con Álvaro Fernández, al que imaginaba "dolido", y se trataba de "no bajar los brazos e intentarlo hasta el final. Como mal menos hemos podido empatar". En un juego de "aciertos y errores" hay que "hacer cosas mejores y tener otras sensaciones en el campo".

Introdujo cinco cambios y perdió por lesión a jugadores tocados, una "tormenta perfecta" que se sumó al ambiente: "No ha sido un partido fácil pero es la profesión. Lo mejor del partido ha sido la celebración del 2-2. A partir de ahí podemos construir algo. Repito que el grupo no se va a caer y vamos a estar bien colectivamente".

La victoria se resiste después de seis jornadas con un inicio "muy complicado, sin estar finos en el juego. No vamos a ganar porque sí, nos queda trabajar juntos y no valen excusas. Queda aguantar con serenidad e ir a entrenar cada día con ganas de revertir la situación. Ziganda se agarra a que el equipo quiere, a partir de ahí nos hemos de conjuntar y de conocernos mejor. Ser más sólidos y mantener la concentración. Trabajar y estar muy metidos en el partido para evitar que cualquier resbalón sea un golpe en el mentón".

Además, "es el inicio de la temporada y queda un mundo". Defensivamente, "el entrenador sí puede incidir en lo que es el equipo. En lo ofensivo también, pero influyen las condiciones de los jugadores. Podemos trabajar mejor, lo estamos intentando y por ahora no da resultado".

Frente a los cánticos de un sector de la grada en su contra señalaba que "es duro pero es fútbol y puede suceder en este momento. No me va a afectar y todos salimos perdiendo. No ayuda a que tengamos más opciones de remontar con las dificultades que tenemos". El curso "ha empezado raro y no somos capaces de parar ese runrún. Es una pena, pero sabemos que en el fútbol no hay término medio".

Este ambiente no sabe si es "justo o injusto, es lo que está sucediendo y pasa en el fútbol. Cuando te toca no es agradable pero hay que soportarlo de la mejor manera posible y que no afecte al grupo, que te vean más fuerte si cabe. Vamos a incidir con más ganas para sacar esto adelante", apuntaba un Ziganda convencido de que "hay plantilla para tener más puntos".