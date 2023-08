El delantero, el gran y anhelado objetivo del Huesca

La SD Huesca quiere un jugador para la banda izquierda, aguarda a que Javi Mier logre la rescisión en el Oviedo para traerlo a El Alcoraz, debe tramitar las inscripciones de Rafa Tresaco y Kento Hashimoto, no puede descartar de pleno que haya alguna salida más y, especialmente, pugna por captar un delantero. Las últimas horas del mercado de verano, cuyo cierre se producirá en la medianoche del viernes, llegan con trabajo para Ángel Martín González.

El director deportivo azulgrana es consciente de que es necesario dotar al conjunto de Cuco Ziganda de mayor potencial ofensivo. La carencia apuntada ya en pretemporada con solo dos tantos en cinco amistosos se volvió a subrayar en el 0-0 ante el Racing del lunes en el que no hubo ningún tiro a puerta -el larguero de Javi Martínez no cuenta como tal- y queda de manifiesto simplemente mirando en la clasificación la casilla de goles a favor. Tras tres jornadas aparece solo uno, el de Vilarrasa en el 1-1 de Burgos en el inicio del campeonato. Solo el Oviedo ha tenido un rendimiento tan pobre.

La circunstancia está lejos de ser un descubrimiento, se arrastra desde el curso pasado y de hecho, a la finalización del mismo, una de las cuestiones que se puso sobre la mesa de cara a la construcción de la siguiente plantilla fue la de la renovación del ataque. Por ahora se ha cumplido a medias. Se ha hecho hueco con las rescisiones de Villar y Carrillo, la cesión de Kevin Carlos y el traspaso de Escriche, pero a cambio solo ha llegado Obeng mientras que en principio van a seguir Aznar y Kanté, dos piezas cuyo adiós también han estado cerca de producirse.

Que se haya llegado al final buscando un delantero no debe extrañar. Es una pieza cara y para poder contar con opciones de abordarla primero ha habido que aliviar el límite salarial. La semana pasada, al margen del regreso de Javi Martínez, se cerraron la cesión de Soko al Ibiza, que se hace cargo de 145.000 de los 190.000 euros que tiene de ficha, y los traspasos de Escriche al Albacete y de Ratiu al Rayo que dejaron unos 800.000 euros. No hay muchos arietes en el mercado y en cambio el Huesca no es el único que quiere uno. Se está jugando una partida de póker y tener nervios templados para no precipitarse por el temor a quedarse en blanco va a ser clave. Se espera que con el paso de las horas el abanico de piezas disponibles se abra según se vaya tensando la situación con los casos de futbolistas que quieren salir de sus clubes o que no tienen sitio en ellos.

Uno de los nombres que ha salido a la palestra es el de Rubén Castro, exazulgrana y máximo goleador nacional histórico entre Primera y Segunda División que a sus 42 años sigue manejando múltiples ofertas. Su regreso no parece sencillo. Más allá del canario, Martín González lleva manteniendo contactos con varias opciones desde tiempo atrás. Se quiere a alguien que pueda compartir titularidad con Obeng y preferiblemente perteneciente al mercado nacional.

El Mirandés en el horizonte

Más allá del mercado de fichajes, el Huesca comenzará a preparar el jueves la visita del Mirandés, fijada para el domingo a las 21.00. Será el segundo encuentro en casa y en él se buscará la primera victoria del curso. Se han programado tres entrenamientos previos y como baja aparece Rubén Pulido, que arrastra una lesión muscular.