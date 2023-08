La SD Huesca acude a El Sardinero en busca de la contundencia perdida

A la felicidad por la solidez. Así lo entiende Cuco Ziganda y de esta manera quiere acercarse la SD Huesca a su primera victoria de la temporada. Con solo 16 fichas del primer equipo, quieren ser fieles a los códigos que les brindaron la temporada pasada una permanencia cómoda y que esta, por el momento, no se han activado. El Tenerife descosió y desarmó a los azulgranas de arriba abajo, de modo que el partido ante el Racing de Santander en El Sardinero (21.30, LaLiga TV Hypermotion) se presenta como la oportunidad de empezar a mostrar el ADN rocoso y solidario de no hace tanto tiempo.

El equipo oscense vive un momento de transición a la espera del cierre del mercado de fichajes del que debe sustraerse para competir ante un rival atractivo, que comenzó endosando un 4-0 al Eibar en un escenario donde la SD Huesca nunca ha ganado en un partido oficial. Desde el lunes pasado han abandonado la plantilla Patrick Soko, Andrei Ratiu y Dani Escriche y ha llegado el deseado Javi Martínez cedido de nuevo por Osasuna. La presencia del futbolista de Ólvega solo corrige en parte las deficiencias que todavía se detectan en los de Ziganda, sujetos a las llegadas de al menos dos piezas más de corte ofensivo y atentos a más salidas para presentar el dibujo definitivo del plantel el 1 de septiembre.

Que la mayoría de los clubes reivindica un mercado de fichajes que camine en paralelo con la temporada y que se cierre cuando esta comience se debe a situaciones como la presente. Jugadores con la cabeza en otros destinos o sabedores de que el entrenador no cuenta con ellos, que no van a jugar y que han de cumplir con el trabajo diario. Fichajes deseados que no terminan de llegar y un trabajo veraniego en el que han tomado parte futbolistas que ya no están y con quienes, en algunos casos, se contaba. Ziganda reconoció en la rueda de prensa de la previa que el verano no está resultando fácil. Un galimatías del que resultan 16 jugadores del primer equipo disponibles para El Sardinero y aderezados con tres jóvenes con ficha del filial -Balboa, Manu Rico y Aznar-.

Ziganda trabaja en su laboratorio la manera de recobrar la identidad extraviada. Tiene dos vías, profundizar en el esquema que ha ido modelando desde el verano o escribir un giro de guión a partir del cambio y la vuelta de la defensa de cuatro. Para ambas hipótesis cuenta con Jérémy Blasco como sustituto de Rubén Pulido, que sufrió ante los canarios una lesión muscular en la acción del segundo tanto, y podrá jugar el otro Pulido, Jorge, con una máscara protectora después de haberse fracturado el tabique nasal aquella misma noche. A partir de ahí, variables con la posibilidad de que Martos sea el lateral zurdo e Ignasi Vilarrasa juegue más adelantado. También, de que Miguel Loureiro supla a Juanjo Nieto en el carril derecho.

Por delante, a los habituales Sielva e Iker Kortajarena se puede añadir el concurso de Javi Martínez. Fue el mejor del último mes de competición, partiendo de la banda izquierda y marcando dos goles. Cabe pensar en que dispondrá de minutos, al menos, en la segunda parte. Como acompañantes de Obeng en la punta del ataque se postulan Joaquín Muñoz y Enzo Lombardo en pos de la fórmula que armonice un capítulo que se completará con al menos un fichaje más. La delantera solo cuenta en estos momentos con el ghanés y Kanté más Diego Aznar, y Rafa Tresaco se vuelve a quedar en casa después de que no se le haya dado de alta en LaLiga.

SD Huesca y Racing se cruzaron durante la pretemporada con derrota azulgrana y golazo del aragonés Jorge Pombo, ausente esta noche por lesión. Los cántabros, entrenados por José Alberto López desde diciembre, mantienen la buena dinámica de la campaña pasada, que cerraron con cinco victorias en ocho choques. Tras el 4-0 al Eibar perdieron de manera quizá esperable con el Espanyol por 2-0. El técnico verdiblanco, José Alberto, repitió alineación en las dos primeras jornadas, pero para esta anunció que lo más probable es que haya cambios. Además de Pombo causa baja en los racinguistas Dani Fernández, lesionado durante un amistoso veraniego.

Posibles alineaciones

Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Rubén Alves, Germán, Saúl, Íñigo, Aldasoro, Íñigo Vicente, Sangalli, Lago Junior y Ekain.

SD Huesca: Álvaro Fernández; Loureiro, Blasco, Jorge Pulido, Martos, Vilarrasa, Sielva, Kortajarena, Javi Martínez, Joaquín y Obeng.

Árbitro: Sesma Espinosa (Comité Riojano).

Estadio: El Sardinero (21.30, LaLiga TV Hypermotion).