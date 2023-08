El Huesca se estrena en casa ante el Tenerife con la primera victoria entre ceja y ceja

Es verano y no Navidad, pero aún así la SD Huesca vuelve esta noche a casa. Los azulgranas, tras el 1-1 en Burgos con el que abrieron el curso, afrontan a partir de las 21.30 con el Tenerife enfrente su primer compromiso al calor del hogar. La expresión engloba al apoyo que se desea encontrar en la afición a pesar de que el horario no sea el mejor y a la temperatura que se anuncia para el momento en el que el árbitro cántabro López Toca señale el inicio. La previsión para entonces es de 34º y el mercurio no habrá bajado aún de los 30º cuando se pite el final.

Después de una temporada anterior en la que los resultados en El Alcoraz no habían sido los mejores, en la última el equipo consiguió convertir su estadio en un fortín en el que afianzó una salvación que en líneas generales fue tranquila. Allí logró 36 de sus 52 puntos manteniéndose invicto durante quince jornadas. Volver a erigir esa fortaleza se antoja algo fundamental para si no mejorar al menos igualar lo de la 2022-23.

Cuco Ziganda, de hecho, le otorga una gran importancia al partido. El entrenador quiere lograr cuanto antes la primera victoria, comenzar a llenar la mochila de puntos y confianza en un grupo en el que, aunque muchos repiten, hay que encontrar nuevos pesos pesados tras las significativas salidas vividas en los últimos meses. Hay que conseguir la victoria sea como sea.

La puesta en escena de El Plantío con el equipo reteniendo el balón más de lo que venía siendo lo habitual fue satisfactoria, especialmente en la primera parte, y sobre esa imagen mostrada Ziganda quiere que los suyos sigan creciendo por la vía de mostrarse más profundos y sólidos.

En buena parte de la segunda vuelta de la temporada pasada se estableció una alternancia entre el sistema utilizado en El Alcoraz, el 4-4-2, y el elegido para los desplazamientos, el 5-2-3. Éste último es el que ha empleado de forma más usual durante los amistosos de pretemporada y el que se dispuso ante el Burgos, lo que -sin poder descartar de pleno la otra alternativa- hace pensar que volverá a utilizarse con los canarios atendiendo también a que las piezas con las que se cuenta son prácticamente las mismas .

El mercado aún está abierto y por ello la plantilla todavía no se puede dar ni mucho menos por cerrada. El único movimiento en la última semana ha sido el de la rescisión de Carrillo, que de forma inmediata firmó con el Real Murcia. Siguen pendientes marchas necesarias para que lleguen más refuerzos como las de Ratiu, que para Burgos no entró en la convocatoria, Soko y Kanté. Ziganda reclama tener más alternativas en el centro del campo y confía en que a no mucho tardar Kento Hashimoto esté a sus órdenes una vez solucionados sus problemas burocráticos.

No hay bajas. El canterano Tresaco fue la única ausencia por problemas físicos en el primer compromiso, pero ya se encuentra recuperado. Además, los últimos entrenamientos han sido útiles para que se pongan a la altura de sus compañeros piezas como Jorge Pulido y Joaquín que se encontraban retrasados en su preparación tras sufrir contratiempos antes del arranque de la liga. Ambos podrían ser novedades en el once. Álvaro fue providencial frente al Burgos en la portería, el lateral derecho es para Nieto y dos de los tres centrales deberían ser Rubén Pulido y Blasco. Si entra Jorge Pulido cabría la opción de que Martos se vaya al lateral izquierdo en detrimento de Vilarrasa. El centro del campo es de Kortajarena y Sielva, y la punta del ataque, de Obeng. En los extremos Joaquín y Escriche podrían relevar a Valentín y Lombardo. En caso de que se juegue con dos puntas, no es descartable que Vilarrasa adelantase su posición por la izquierda y que Escriche haga pareja con Obeng.

El Tenerife mantiene buena parte del bloque de las últimas campañas, aunque presenta nuevo entrenador, el experimentado Asier Garitano. En la primera jornada derrotó al Oviedo con un 1-0 gracias al tanto de un exazulgrana, el veterano Enric Gallego. Tendrá la baja del lesionado Aitor Sanz.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Álvaro, Nieto, Rubén Pulido, Blasco, Jorge Pulido, Vilarrasa, Kortajarena, Sielva, Joaquín, Escriche y Obeng.

CD Tenerife: Juan Soriano; Mellot, Amo, León, Nacho; Corredera, Sergio González; Luismi Cruz, Roberto López, Waldo; y Enric Gallego.

Árbitro: López Toca (Comité Cántabro).

Estadio: El Alcoraz (21.30, LaLiga TV Hypermotion).