Ziganda con “cosquilleo” ante el debut del Huesca en El Alcoraz

Aunque la temporada ya se estrenase la semana pasada con el 1-1 en Burgos, el duelo del próximo lunes a las 21.30 no deja de ser especial. La SD Huesca debuta en El Alcoraz recibiendo al Tenerife, vuelve a jugar ante su afición, a su hogar, al lugar donde en el último curso afianzó la permanencia, y ante eso su técnico Cuco Ziganda no puede dejar de sentir “un cosquilleo”. “Estamos con ganas de hacerlo bien, queremos ser capaces de realizar un gran partido y de sacarlo adelante, que es lo más importante”, comenta de cara a un choque que prevé “igualado y complicado”.

A la cita, el preparador navarro confía en llegar con todas las piezas disponibles. El canterano Rafa Tresaco, baja por problemas físicos en El Plantío, apunta a estar de vuelta y la valoración general de la plantilla es que “todos estamos un poquitín mejor que en el último partido”. “Había gente retrasada en la preparación, pero esta semana hemos podido completar tres o cuatro entrenamiento de buena carga, que es algo que en estos momentos nos viene bien”, analizó antes de la sesión de este sábado, centrada en el análisis de vídeo y el trabajo en el gimnasio.

Con respecto al cruce de Burgos espera “un partido más completo”. “Firmaría empezar como en Burgos, pero no como acabamos”, indicó. “Hubo momentos en los que éramos capaces de descansar con el balón, de sumar de pases y de no estar a merced del contrario, aunque también me hubiese gustado ser más profundos y sólidos en algunas fases”, profundizó en el análisis.

En el último curso el Huesca sumó 36 de sus 52 puntos como local de ahí que Ziganda se marque como uno de los objetivos “ser un equipo tan fiable en casa como el año pasado”. Además, ve a los jugadores “con ganas de reivindicarse y de hacerse visibles” y recuerda que para los recién llegados -casos de Loureiro, Balboa, Kortajarena y Martos- será su primera vez ante su nueva afición.

En cuanto al Huesca que se podrá ver, la intención es la de “incidir y perfeccionar” la idea con la que se viene trabajando desde el inicio de la pretemporada y a la que el grupo se está acomodando después de que se hayan producido bajas sensibles. “Una cosa es adaptarse y otra tener continuidad durante setenta u ochenta minutos”, comentó.

Al respecto, tiene claro que, más allá del tipo de juego, “el aficionado lo que quiere es ver ganar”. “Vamos a intentar ganar y si la gente ve que nos agarramos, que somos valientes cuanto toca, se lo pasará bien”, avanzó.

Del Tenerife, que en la primera jornada se impuso por 1-0 al Oviedo, resaltó que mantiene un bloque “que lleva tiempo junto” al que ha añadido un nuevo entrenador, Asier Garitano, “de mucha experiencia en la categoría y que hace equipos muy ordenados”. “La mezcla es buena”, valoró.

El encuentro se produce con el mercado aún abierto. Esta semana se ha vivido la rescisión de Carrillo y por contra no ha llegado ninguno de los refuerzos que se esperan. “Ya sabemos la encrucijada en la que estamos, toca perder piezas que son importantes y lo bueno es que el club se va ajustando a los medios de los que puede disponer, los que estamos debemos aprovechar los mimbres que tenemos”, se conforma. Dentro del proceso, aún se deben producir más salidas, una circunstancia que en el vestuario se afronta “con madurez”. “No es cómodo para nadie, pero es algo que se da en el fútbol, los jugadores son personas con corazón y familia, y por mucho que sea una profesión bonita y bien retribuida no es fácil andar de un lado para otro”, se mostró comprensivo añadiendo que “hay que tener la cabeza fría y paciencia con todo el mundo”.

Entre los refuerzos, Ziganda espera a Kento Hashimoto, que podría incorporarse la semana que viene una vez se solucionen los problemas burocráticos que han impedido por ahora su regreso. “Es un jugador importante y tenemos ganas de que venga, ya nos conoce y si estuviese aquí estaría disponible porque está adaptado y tenemos mucha confianza en él”, comentó sin esconder que “nos acordamos de él” y afirmando que “nos vendría muy bien porque el centro del campo es la posición en la que menos efectivos tenemos”.

Aunque el club y los jugadores han marcado como objetivo del curso lograr los 50 puntos, la cifra en la que se sitúa tradicionalmente la salvación y que ya se fijó en la anterior campaña como meta, Ziganda prefiere no echar la vista tan adelante. “No sé si estaré en octubre, como para pensar en los 50 puntos, estoy para pensar en el Tenerife y ya está, solo pienso en ver a quién tenemos para el lunes y en cómo afrontar el partido, los entrenadores tenemos que estar en guardia todas las semanas”, es pragmático.