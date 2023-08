¿Repetirá el Huesca equipo titular en su estreno en El Alcoraz?

Cuco Ziganda y sus hombres miran ya con decisión al encuentro del próximo lunes con el Tenerife (21.30), el primero en casa de una temporada que arrancó con un empate a uno en Burgos. La SD Huesca entrenó este viernes en el que será el escenario del partido, El Alcoraz, con la plantilla al completo, incluidos aquellos que se encuentran en la rampa de salida como Ratiu, Kanté y Soko, por lo que el técnico tendrá entre lo que elegir en busca de brindar una victoria a la afición y de dar continuidad a la fortaleza mostrada en el último curso como local.

Cabe la posibilidad de repetir el once, lo que sería una rareza dentro de la trayectoria de Ziganda desde que dirige a los oscenses. La temporada pasada solo lo hizo en una ocasión, entre las jornadas cuatro y cinco. Es decir, en las victorias en casa con el Ibiza (3-0) y el Málaga (1-0). A lo largo de la liga, lo habitual fueron las continuas entradas y salidas en el once a excepción de algunas piezas como Andrés, Ratiu, Florian Miguel y Jorge Pulido.

Más allá de las lesiones y sanciones, esta circunstancia se dio también en la segunda vuelta por el diferente sistema que se adoptó por regla general en función del escenario, el 4-4-2 en El Alcoraz y el 5-2-3, a domicilio.

Éste último se volvió a emplear en Burgos después de haber sido el de cabecera durante la pretemporada. El equipo cuajó una buena primera parte en la que se adelantó y aguantó el mayor empuje del rival en la segunda. Tuvo más balón de lo que antes había sido lo habitual, uno de los propósitos de cara al ejercicio recién iniciado. Sin embargo, existe la incógnita de si de vuelta a casa no se retomará también el 4-4-2 en busca de una versión aún más ofensiva y dominante.

La modificación del dibujo no necesariamente implica el cambio en once porque se podría escorar a la izquierda a Martos, adelantar la posición de Vilarrasa al extremo y colocar tras Obeng a Lombardo. Si bien, en El Plantío no fueron de la partida tras haber tenido molestias y problemas físicos piezas llamadas a ser importantes como Jorge Pulido y Joaquín que podrían formar de inicio en casa.

Álvaro, tras su primera actuación, se ha ganado el sitio en la portería y también Nieto parece haberse adueñado del lateral derecho, al igual que Kortajarena y Sielva de la medular y de Obeng de la punta del ataque. Para el resto de posiciones existen más variables.