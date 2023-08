Ensayo general de una SD Huesca a medio cocinar

No hay quinto malo reza el tópico taurino, que puede aplicarse en este caso al quinto amistoso de la pretemporada de la SD Huesca, que llega a su fin este viernes con un rival de la misma categoría, el FC Andorra. Los azulgranas reciben al equipo del Principado en la Base Aragonesa de Fútbol (19.00, Aragón TV), el mismo terreno donde se ha entrenado el último mes -a excepción de la semana en Benasque- y donde sumó su hasta la fecha única victoria estival, el 2-1 contra el Teruel. El resto de marcadores, ante conjuntos de Segunda y Primera, han arrojado dos derrotas con Osasuna (1-0) y Racing (1-0) y un empate con el Mirandés (0-0).

Un rápido vistazo a estos marcadores invita a pensar que el equipo de Cuco Ziganda mantiene la constantes de la pasada campaña, de resultados siempre ajustados y pocos goles. Prietas las filas. Sin embargo, el técnico navarro está dando una vuelta de tuerca en busca de una mayor eficacia ante la portería contraria sin perder su esencia. Traducido sobre el verde: se ha trabajado en una defensa de tres centrales; dos carrileros largos y tres puntas; en una mejor circulación de la pelota con el doble pivote Sielva-Kortajarena, cambios de juego y un papel principal de un Samuel Obeng en el que se depositan gran parte de las esperanzas en una delantera por apuntalar. El equipo está incompleto, a falta de más salidas que acarrearán entradas.

La suspensión del partido que iba a celebrarse este sábado con el Girona, solicitada por la propia SD Huesca, convierte este test en un ensayo general de cara al inicio de la temporada 2023-24 previsto el domingo 13 de agosto en Burgos. El Andorra, un equipo con un estilo muy marcado y probablemente lejano al de los burgaleses, pondrá a prueba el once que Ziganda tiene en mente con la ausencia de uno de los fijos, Jorge Pulido, a quien se está protegiendo durante toda esta semana con la intención de que se suba al equipo en el choque de El Plantío. Otros jugadores, como uno de los fichajes, Miguel Loureiro, o el canterano Rafa Tresaco también se encuentran al margen del grupo.

De las intenciones de Ziganda dará buena cuenta el amistoso de la Base. Por los futbolistas que jueguen y, también, por los que no. Así, no partirá entre los titulares un Andrei Ratiu que de aquí al cierre del mercado el 1 de septiembre habrá encontrado un nuevo destino. También se aguarda a Kento Hashimoto o a un extremo que compense la marcha de Marc Mateu al Eldense. También a otro punta en una demarcación para la que el navarro deposita una fe inquebrantable en Obeng y no contempla con tan buenos ojos a Carrillo y a Kanté.

El de Escriche será otro de los casos por resolverse; ante los andorranos acompañarán al ghanés Valentín y Enzo Lombardo. Este último, a las puertas de un año que debería ser el de su reivindicación. La defensa de tres, con Rubén Pulido, Blasco y Martos, protegerá una portería que es uno de los pocos interrogantes.