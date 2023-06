“Agustín Lasaosa merece los máximos honores y un reconocimiento institucional"

En la rueda de prensa de calado institucional que ha dado este lunes la SD Huesca también se han analizado otras cuestiones al margen, y también relacionadas, con el presente y el futuro del club, que porfía por una estabilidad económica y quiere preparar la plantilla “para hacer el mejor año posible”, como ha señalado el presidente del consejo de administración, Fernando Callizo. Se trabaja para ello “con optimismo” pero no se quieren perder las reservas, con un patrimonio que comprende los terrenos sobre los que se levanta El Alcoraz y la Base Aragonesa de Fútbol.

El presidente de la Fundación Alcoraz, José Antonio Martín, Petón, se ha mostrado dolido con algunas críticas y ha animado a “cuidar e incentivar entre todos” a un club que es “el único representante de la España vaciada": “Soy un observador externo, y estoy seguro de que el Huesca hará un buen equipo con la base del año anterior, que ha sido siempre clave del éxito”. El director general, Josete Ortas, ha pedido “humanidad” al tratarse la situación de la plantilla no deportiva dentro del plan de austeridad que se ha puesto en marcha.

Petón se ha referido también a la negociación con el conglomerado empresarial aragonés Grupo Costa para hacerse con la mayoría de acciones de la SD Huesca. Ha reconocido que “viene bien un socio activo pero no cualquiera. En el último mes y medio igual he tenido siete llamadas de gente interesada en comprar el Huesca, y en tiempos de turbulencia económica nos va a venir bien”.

Y es que “el club no necesita a nadie que lo compre. El planteamiento de un socio activo no es el de que venga un fondo de inversión. Pensaba en un modelo como el de Fernando Roig con el Villarreal. Fui yo personalmente, yo busqué a Jorge Costa -CEO del Grupo Costa-. Es un empresario ejemplar vinculado al deporte y socio del Huesca in aeternum”. En este punto de las negociaciones, “es lógico que los tiempos los marque él porque yo me dirigí a Costa”. Por la naturaleza de la Fundación Alcoraz, máxima accionista con el 66,24% de las acciones y entidad sin ánimo de lucro, el dinero de la compraventa se invertiría en el propio crecimiento del club; lo primero, "en el fútbol base”.

Otra cuestión de actualidad es la que atañe al caso Oikos y la figura de Agustín Lasaosa. Se espera un carpetazo próximo de la fase de instrucción que liberaría al expresidente de la condición de investigado. Ante su hipotético regreso al club, Petón ha insistido en que “cuando acabe el proceso, Agustín Lasaosa debe tener el reconocimiento institucional que merece tras salir en las condiciones en que lo hizo. Si es absuelto, no digo que mañana sea el presidente. Hay figuras de máxima relevancia en los clubes que dignifican hasta el último de sus días cualquier club”.

Ha recordado la llegada de ambos al club hace “18 años” y que entonces recibieron un fuerte respaldo de la empresa de representación Bahía Internacional, segunda accionista con el 15,24% de los títulos: “No lo hago porque Agustín sea mi amigo, lo diré hasta el último día y es justo, lo defenderé esté en el Huesca o no. Los máximos honores son máximos honores”.