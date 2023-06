La SD Huesca, atenta al ‘play off’ por Dani Escriche y Sielva

La temporada terminó para la SD Huesca el 27 de mayo, pero de alguna manera el interés sigue vivo con el desarrollo del ‘play off’ de ascenso. Sobre todo, por la implicación de dos jugadores bajo el radar azulgrana en estas eliminatorias. Uno de ellos, Dani Escriche, las está disputando con el Albacete Balompié. El otro, Óscar Sielva, pertenece al Eibar y ha actuado cedido en el conjunto aragonés. El desenlace, con dos resultados a priori desfavorables para los manchegos y los vascos en la ida de las semifinales, puede acelerar la resolución de sus situaciones de cara a la próxima temporada.

Escriche tratará de sumar en el intento de los albaceteños de remontar el 1-3 con el Levante, para lo que juegan este miércoles en el Ciudad de Valencia. El delantero de Burriana se ha abierto paso en los planes del técnico Rubén Albés, pues ha sido titular en los seis últimos partidos. Marcó un gol, a la Ponferradina, y en general ha mostrado una progresión valorada de forma positiva en Albacete. La SD Huesca lo cedió con una opción de compra obligatoria en el caso de ascenso; si esta posibilidad no llega a buen término, la puerta de su continuidad no se vería cerrada por el papel protagonista del que ha gozado avalado por el propio Albés.

Además, la situación del delantero en el conjunto azulgrana no resultaba sencilla. Cuco Ziganda había ido perdiendo la confianza en el punta, que además dejó unos mensajes muy claros el día de su presentación con el Albacete Balompié cuando afirmó que "no estaba contando con la confianza del míster y cuando jugaba no me encontraba bien". Tras estrenarse ante el Tenerife, declaró estar "muy feliz por los minutos que me dio el míster. Personalmente, llevaba mucho tiempo sin disfrutar jugando al fútbol. En 20 minutos con el Albacete se vio un Dani muy diferente al del Huesca". La sobrecarga de delanteros con contrato en vigor tampoco facilita la vuelta de Escriche, al que le queda un año de vinculación.

Más despejada aparece la posibilidad de la vuelta de Óscar Sielva, que ha estado a préstamo por un Eibar que debe remontar este jueves ante el Alavés en Vitoria el 1-1 de la ida si quiere seguir aspirando a la Primera División. El centrocampista catalán empezó a cobrar relevancia en la libreta de Ziganda, sobre todo, en la segunda vuelta y en ese plazo completó sus mejores partidos con los azulgranas. Las buenas relaciones con el Eibar y la certeza de que no es una pieza principal para el club armero, con el que le queda un año ya sea en Primera o en Segunda División, abre de par en par la posibilidad de que el pivote regrese este verano y ya en propiedad.