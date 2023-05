Cuco Ziganda: "Lo que no ha faltado en el Huesca ha sido actitud"

La SD Huesca llega al partido del sábado con el Eibar en El Alcoraz, el último de la temporada, con la salvación atada dos jornadas antes, habiendo superado ya los cincuenta puntos y con la undécima posición como máxima aspiración posible en la tabla ¿qué valoración hace de su primer curso en el banquillo azulgrana?

Hay un primer objetivo que nos hubiese gustado conseguir antes, la permanencia, para a partir de ahí optar a más, pero en el final de liga no hemos cumplido con las expectativas. La intención era ir mejorando con el paso de los meses, parecía que en la segunda vuelta podíamos tener unos resultados y un juego mejor que los de la primera, y, sin embargo, no se ha cumplido a nivel de clasificación. Estamos contentos por no haber pasado apuros, pero también con la sensación de que en otros aspectos nos hemos quedado un poco justos.



¿Qué es lo que ha faltado?En la primera vuelta fuimos sacando puntos y en el comienzo de la segunda la dinámica se mantuvo con partidos en casa como los de Granada, Levante, Real Zaragoza y Burgos a lo que hay que añadir que fuera, desde que cambiamos a defensa de cinco, estábamos más cómodos con un juego típico de Segunda, tampoco peor. En el último tercio se nos han acumulado las bajas de jugadores importantes y no lo hemos sabido resolver. Carrillo, después de jugar contra el Burgos su mejor partido, se lesionó y Joaquín, que estaba siendo diferencial, lo mismo. Kento lleva año y medio sin vacaciones y se ha resentido y a Salvador también lo perdimos cuando más nos estaba dando. De todos modos, no me quiero escudar en eso, aún hay mucho por analizar.



¿Cree que el marcar de forma tan clara como meta los cincuenta puntos ha podido pesar con el paso de las jornadas al tardar en alcanzarse?No tengo esa sensación. Me agarro mucho a que el equipo no se ha dejado ir. Nunca ha perdido dos partidos seguidos quitando los de la segunda y tercera jornada en el añadido. Eso es muy significativo porque denota que hemos podido tener un día malo, pero que al siguiente nos hemos levantado. También recalco que no hemos ganado dos seguidos salvo una vez. Para estar más arriba necesitamos más y no es cuestión de trabajo. Si uno no está conectado, no empata, pierde. Ha faltado en el último tercio un salto de calidad, juego y confianza. Yo soy el entrenador y también el máximo responsable.



¿Qué partidos han sido claves?Tras la victoria con el Burgos a falta de siete jornadas se produjo un punto de inflexión. No éramos los sextos o los séptimos, pero sí que estábamos en disposición de atacar, era el momento de ver si estábamos preparados. Con todos los recursos a tope podíamos haberlo hecho, pero no se ha dado.



También marcó la derrota en La Romareda.Especialmente fuera de casa. Una cosa es ser tenaz y otra terco. Insistíamos en el 4-4-2 y no es que no sacásemos puntos, sino que tampoco dábamos sensación de poder hacerlo. Desde que cambiamos a la línea de cinco lo que se transmitía, si no era de poder ganar, al menos tampoco era de voy a perder. Estábamos en los partidos y en esos casos lo normal es que un día la moneda caiga de un lado y otro del otro. Sin embargo, no ha caído hacia nosotros. Si no hemos logrado mejores resultados ha sido por detalles, no por estructura de juego o dinámica.



Sólo dos tropiezos en El Alcoraz, pero solo dos victorias fuera ¿había vivido una temporada así?

Que recuerde, nunca. En El Alcoraz ha habido días de estar a merced del contrario y ganar, y fuera hemos tenido partidos igualados en los que no pasaba nada y que cuando pasaba era en contra. Hay que darle una vuelta muy importante. Me siento contento en cuanto a la convivencia del grupo o por cómo se ha mantenido una línea regular, pero no estoy satisfecho con otras cosas como la construcción del juego.



A este respecto, ¿el tono defensivo del equipo era su idea inicial o lo ha marcado la plantilla?

Va todo unido. La intención al comienzo era aprovechar las condiciones que intuíamos en los jugadores, pero pronto encajamos tres goles en casa con el Cartagena y al siguiente partido también perdimos en Albacete. Vimos que jugar desde atrás nos penalizaba por encima de lo que nos aportaba. Optamos por armarnos, la cosa mejoró en cuanto a resultados y nos agarramos a eso. Es evidente que nos ha faltado juego y estilo con el balón en ataque, pero no hay que martirizarse, en Segunda División impera lo defensivo. Es una categoría en la que la seguridad y el orden dan bastante. De cara al espectador es más feo, pero los aficionados lo que quieren sobre todo es ganar. Si ganas está bien y si no tienes grandes resultados, como nosotros, pues el sabor es otro.



¿Qué regusto le deja la plantilla?

Habrán faltado cosas, pero lo que es seguro que no es la actitud. El equipo se ha mantenido firme en mentalidad y trabajo. Luego, como en todas las plantillas, ha habido jugadores que han sostenido el nivel todo el año, otros que empezaron mejor de lo que han acabado y otros que al revés. Valoro mucho la sensación de grupo que ha habido y cómo ha estado siempre metido en la competición.



Juan Carlos, más allá de sus ocho goles, ¿ha sido su jugador diferencial?

Nos ha venido muy bien. En un equipo al que le costaba tener la pelota, ha dado pausa y sentido al juego. Me alegro mucho de su temporada, es alguien muy maduro, entrena y juega al 100% con grandes esfuerzos. En algunos partidos como contra la Ponferradina no estaba en las mejores condiciones y no se le ha notado. Solo puedo agradecer su compromiso. En cuanto a condiciones es el más diferente junto con Joaquín.



La evolución de Ratiu ha sido muy evidente.

Físicamente es un portento. Tiene actitud y potencial, con su edad lo normal es que siga mejorando. No se ha querido perder nada y ha jugado siempre que ha estado disponible.



También ha sido clave Andrés en la portería.

Su primera vuelta fue de primer nivel y la valoración general también. Juan Carlos, Andrés o Jorge Pulido son ejemplos para el grupo. No se les puede reprochar nada, no se pierden nada, ni un entrenamiento, incluso mermados. Pulido lo ha estado pasando muy mal en el final de temporada con el tobillo y ha seguido. Eso es fundamental para unir el vestuario.



Obeng y Javi Martínez, dos de las apuestas del mercado de invierno, han ayudado mucho.

A Obeng lo conocíamos de Oviedo y en cuanto surgió la opción enseguida dijimos que sí porque nos podía venir muy bien, es distinto a los otros delanteros que tenemos y se ha adaptado muy bien a nivel personal. Javi está acabando muy fresco y ha sido determinante en algunos partidos. Es otro con un puntito diferente.



Ambos están cedidos, ¿continuarán?

Pertenecen a otros equipos y hay que respetar eso. Tienen que volver a Oviedo y Osasuna. Estoy muy contento con ellos, pero más allá de eso poco se puede decir.



Los canteranos, en cambio, han ido perdiendo el protagonismo que tuvieron al principio.

Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Opino que en caso de duda el que tiene que jugar es el canterano, pero también tiene que tirar la puerta y la competencia ha sido grande y en aumento. No ha sido fácil para ellos, como no lo es para nadie. No deben perder el ánimo, tienen que seguir trabajando.



¿Cuál es el planteamiento para la próxima temporada?

Va a haber recortes a nivel económico y tendremos que hilar fino para acertar con los refuerzos y darle al equipo el aire diferente que nos gustaría. Ojalá podamos ser el Albacete de este año o el Huesca cuando subió la primera vez. El presupuesto condiciona, pero tenemos más conocimiento de los que están, más idea de lo que queremos. Tenemos que estar cómodos con la plantilla, que todos seamos capaces de hablar el mismo idioma futbolístico.



En el actual vestuario hay 16 jugadores con contrato, ¿qué le gustaría reforzar?

Dependerá de los que sigan. Lo importante es que sabemos lo que queremos.



¿Conocía las limitaciones económicas cuando firmó?

No, pero tampoco es excusa. Ya se sabe que la tercera temporada tras un descenso es la del reajuste general, desaparecen las ayudas y recursos extra de Primera y todo vuelve a su ser. Los del Huesca son los que son y si te quedas tienes que trabajar con ellos.