Homenaje del ayuntamiento a los tres ascensos de la SD Huesca femenina

El Ayuntamiento de Huesca recibió este jueves a los tres equipos campeones de la sección femenina del club. Un acto de reconocimiento de la magnífica temporada que han realizado y que ha culminado con el triple ascenso de categoría. La SD Huesca Femenino ha sido reconocida, no sólo por estos éxitos deportivos, sino también por "los valores que encarna".

El Salón del Justicia fue el escenario en el que el alcalde de la ciudad, Luis Felipe, recibió a las campeonas azulgranas representadas por los tres equipos, sus cuerpos técnicos, así como Azucena Garanto, directora de la sección femenina, y el presidente de la SD Huesca, Manolo Torres.

Comenzaba dando la bienvenida el alcalde, subrayando que "siempre he dicho que el Huesca ha conseguido ser algo más que un club. Ha estructurado toda la provincia con éxitos deportivos, articulando a la provincia en torno al fútbol".

Junto a los "valores del fútbol, vosotras aportáis la igualdad y, sobre todo, el valor de una sociedad moderna. Esos éxitos deportivos tienen éxito más si cabe, que es el de conquista social. Los derechos se conquistan cada día. Felicidades por los valores que encarnáis", concluía.

Por su parte, el presidente del club azulgrana, quiso “felicitar y dar la enhorabuena a un proyecto que empezó hace seis años de una idea, de un sueño, y que se ha construido gracias a vosotras, sois sus forjadoras. Tenemos que entender que el fútbol femenino es ‘fútbol’ y ese es el reto al que nos enfrentamos los clubes. No lo tenemos que hacer como consecuencia de la presión social o superación de techos de cristal, sino como algo cotidiano y, estos actos, dan visibilidad a esa realidad”.

“Sois un ejemplo y nos hacéis sentir orgullosos. Sabemos que detrás hay muchos valores y mucho trabajo” concluía Manolo Torres.

Azucena Garanto cerró el acto con un emotivo discurso en el que partió de un mensaje que le envió el día después del partido del ascenso una jugadora poniendo en valor todo lo que ha logrado el club en los últimos años: "Enhorabuena por todo, por los seis años de pasos pequeños, pero firmes. Habéis conseguido que en Aragón tengamos un club donde las jugadoras que somos de aquí podamos defenderlo con orgullo. Un club donde nos traten bien, nos valoren y nos cuiden".

La directora de la sección respondió a ese mensaje agradeciendo “el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, la pasión, el día a día imposible, las noches entrenando, las de sin dormir de nervios y las lágrimas cuando no os salen las cosas, pero, sobre todo, las lágrimas de alegría”.

Concluyó asegurando que "personalmente, antes me haré o me tendrán que hacer a un lado si no podemos seguir cuidándoos, valorándoos y haciéndoos felices con un balón. Porque tenéis el derecho, el que otorga la igualdad de oportunidades de una sociedad democrática. Por vosotras, por nosotras y por todas. Queda mucho futuro por delante".

Junto a los discursos, se llevaba a cabo un intercambio de detalles. El alcalde entregaba una placa con el reconocimiento institucional a las capitanas y las entrenadoras Nuria Rodríguez y Verónica Rodríguez; del primer equipo, Clara Bergés y Santiago Pérez del filial, y Elena Paúl y Laura Salinas, del Territorial B. Mientras que, por su parte, Azucena Garanto, en nombre del club azulgrana, hacía entrega al alcalde de una figura de El Alcoraz en señal de agradecimiento.