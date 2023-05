Cuco Ziganda: “Necesitamos a la afición porque la Ponferradina apretará mucho”

Cuco Ziganda se marchó del partido de Leganés con una derrota, una expulsión que deberá purgar en los dos próximos encuentros y una lección: quiere este domingo ante la Ponferradina en El Alcoraz (18.30, LaLiga SmartBank) un equipo y un estadio como los que se ha encontrado en las salidas a La Rosaleda y Butarque. Una comunión que selle el objetivo de la permanencia. Falta un punto y se perseguirá ante un rival voluntarioso, que aún no quiere firmar su acta de defunción, con la única ausencia del lesionado Carrillo puesto que se espera la vuelta de Joaquín Muñoz.

El técnico de la SD Huesca lo verá desde la barrera, situación que se repetirá el sábado que viene en Lugo, y en la comparecencia de este jueves ha querido reivindicar el bloque de una temporada afeada en el último mes sin victorias y con la peor clasificación de lo que va de campaña. “Durante todo el año hemos estado a una distancia prudencial de arriba y de abajo, en puntos y clasificación, y ahora estamos más bajos. Queda poco y los implicados querrán aprovechar sus opciones y nosotros evitar alargar esto, hacer un buen partido y sacarlo adelante para asentar el objetivo”, ha señalado.

La Ponferradina y el Málaga necesitan ganarlo todo para aspirar a sobrevivir, y la SD Huesca está sujeta a la necesidad de alcanzar un punto más que le libraría de la quema salvo que se produzca un improbable escenario de triples o cuádruples empates al final del curso. De ahí que la victoria sea un asidero del todo fiable. Los del Bierzo, sin nada que perder, “están jugando a pecho descubierto y haciendo muchos goles. En Burgos u Oviedo se adelantaron y les penalizó la defensa. Nos van a atosigar y van a jugar intentando aprovechar las posibilidades que tienen, y a uno de los equipos que pueden coger es a nosotros”, ha recordado un prudente Ziganda.

Todavía a vueltas con la roja que vio en Leganés, el navarro ha profundizado en la reflexión alrededor de este hecho: “Es una pena, el que me conoce sabe que soy tranquilo y mis palabras son de respeto y tranquilidad siempre hacia los árbitros. No estuve todo lo listo que debía, el colegiado venía a expulsar al delegado del Leganés por lo que estaba pasando con los balones, vino caliente y me da pena perderme dos partidos. Con la ley en la mano estaba reclamando fuera del área técnica”, ha reconocido.

Sin embargo, mantiene un relativo sentimiento de culpabilidad, pues “si uno tiene tablas y mide como es todo, no debería ser expulsado. Uno tiene que saber medir qué momentos de partido se producen y es difícil que uno esté callado cuando se nos ríen a la cara, no es una falta de respeto”. También ha aludido Ziganda a que “el árbitro es persona y estaba recibiendo mucha presión por todos los componentes del partido y con el penalti, se lanzó y en frío también le dará una vuelta”.

Al menos, considera que “el fútbol se ve mucho mejor arriba” y lo hará desde una de las cabinas de la tribuna de El Alcoraz. Abajo, “ves lo justo lo que pasa en la banda contraria”. Deposita una confianza plena en Adrián Sipán, analista del cuerpo técnico que se sentará en el banquillo porque tampoco estará el segundo entrenador, Mossa, y “lleva todo el año con nosotros y nos ayuda en temas de estrategia y análisis. Controla nuestro modelo, las métricas de los cambios, correcciones, los problemas que se nos suelen dar, lo que mejor hacemos… no habrá ningún problema y estará todo hablado en función de cómo vaya el partido”.

Este será el más importante de la temporada “si lo sacamos adelante. Nos falta un partido para el objetivo. Es importante que se valore todo, el hecho de no haber estado muy acuciados esta campaña a veces no se disfruta de la misma manera”, ha añadido. En este sentido, su reflexión es también una reivindicación del trabajo de estos meses y una llamada a hacer memoria y a valorar este curso en perspectiva. Citando los ejemplos de Leganés, Málaga y de otros equipos “que han celebrado victorias de permanencia, hay que disfrutar de todo, ser conscientes de que todo cuesta mucho. Las personas somos cenutrias y valoramos las cosas cuando nos faltan”.

Los azulgranas se han “parado” respecto a equipos “que han estado abajo como Tenerife, Real Zaragoza u Oviedo, que han dado un arreón, se han visto acuciados y han creado un clima y una presión muy importantes”. Un ambiente que le gustaría ver el domingo en El Alcoraz, y después ya habrá tiempo para extraer conclusiones globales. A vuela pluma, “se han juntado lesiones y un calendario complicado, una cosa de aquí y otra de allí repercute en los resultados pero no puede ser excusa”.

De ahí que Ziganda haya terminado su comparecencia con un llamamiento a los aficionados: “Necesitamos a la gente. Sabemos cómo va a venir el contrario y nos va a apretar. Está jugando este último mes

-con Juanfran en el banquillo- más liberado y es de los equipos que ha estado haciendo más goles. Juegan un cara o cruz y espero un partido así. Tendremos momentos para estar prietos y necesitaremos el apoyo de la gente. Hay que valorar todo, hay que pelear las cosas de verdad y ganarlas en el campo. En El Alcoraz hemos dado una buena medida todo el año por el equipo y el respaldo de la gente”.