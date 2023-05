Caza mayor en Leganés: 51 puntos para cerrar la temporada

La SD Huesca viaja a Leganés en busca de una pieza de caza mayor. De la pieza que importa. La permanencia. Se agarrará a ella si se impone este sábado en Butarque (18.30, LaLiga SmartBank TV) y, aunque deba mirar todavía a lo que haga el Málaga al día siguiente en Ponferrada, tendrá todo el derecho a apagar la calculadora. Suma 48 puntos después de sobrevivir a La Rosaleda y, con tres más, no cabría en ninguna cábala pensar en el desastre final. En caso de empate o derrota, en la línea de lo que ha enseñado el perfil visitante todo el año, habría que aguardar una semana más para cerrar una liga que se está eternizando.

El equipo azulgrana no se ha ganado el derecho a mirar arriba, ni siquiera a asomarse al ‘play off’, y le toca en cambio aferrarse a ese objetivo con que se planteó el proyecto el verano pasado. Nuevo director deportivo, Ángel Martín González, nuevo técnico y una plantilla relativamente continuista sobre la que se aplicaron los rigores de la limitada situación económica. Este Huesca nunca ha jugado con fuego y el miedo al descenso es más una reacción irracional que una posibilidad cabal. El Málaga, equipo que lo marca, se halla a ocho puntos que son nueve por el ‘golaverage’ y con solo 12 más en juego.

Es decir, que solo cabe una tragedia sin precedentes para enviar al club a Primera Federación. Otra cosa son las sensaciones declinantes, que han impedido que se certificase la permanencia con una mayor holgura. Tampoco han ayudado los problemas físicos de varios jugadores. Los de Cuco Ziganda se desplazan a Leganés de nuevo sin José Ángel Carrillo ni Joaquín Muñoz, que persisten en sus respectivas lesiones.

Por ello se vuelve a reclutar, por tercera jornada consecutiva, al delantero del filial Diego Aznar. Si no tiene minutos, al menos, podrá completar un ataque que sí presentará argumentos quizá tibios como el de Abou Kanté y comprometidos como el de un Samuel Obeng que está llegando a la meta con una pubalgia que impide en su caso el normal transcurrir de los entrenamientos diarios. Otros nombres propios que siguen entre algodones son los de Gerard Valentín, Jérémy Blasco, Jorge Pulido o Juan Carlos Real. Este último sufrió en Málaga un esguince de clavícula que le ha hecho ver las estrellas, pero debería estar a punto para ser titular.

Ziganda no desveló si volverá a la defensa de cuatro, como en la salida a Andorra, o repetirán los tres centrales de La Rosaleda. En cualquier caso, la buena actuación de Rubén Pulido la pasada jornada le reabre las puertas del once en un momento necesario por los dolores de sus compañeros y como una manera también de que se reivindique después de un año en que no han terminado de salirle las cosas bien. Debe crecer en importancia en los venideros, lo que empezó a mostrar por fin en Málaga. Ziganda recupera además a Cristian Salvador para el centro del campo, una vez cumplidos los dos compromisos de castigo, y puede volver a la medular para acompañar a Sielva. Javi Martínez puede repetir como sustituto de un Valentín que también regresa después de la sanción.

El Leganés suma dos puntos menos. Ve de cerca el riesgo del descenso y necesita despejar dudas esta misma jornada después de dos derrotas a domicilio ante Alavés y Tenerife, con nuevo entrenador -Carlos Martínez- desde hace un mes y una plantilla con viejos conocidos como Jorge Miramón o Dani Raba. Es otro de esos equipos que debería estar más arriba por plantilla y potencial económico, lo que puede poner en perspectiva los méritos y desaciertos de los azulgranas en una temporada en la que la solvencia económica y la salvación han guiado sus pasos y lo seguirán haciendo a corto plazo.

Posibles alineaciones

Leganés: Riesgo; Miramón, Omeruo, Sergio González, Josema, Undabarrena, Neyou, Dani Raba, Narváez, Karikaburu y José Arnaiz.

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Florian, Marc Mateu, Salvador, Sielva, Valentín, Juan Carlos y Obeng.

Árbitro: Gorostegui Fernández (Comité Vasco).

Estadio: Butarque (18.30, LaLiga SmartBank TV).