Carlos Martínez, técnico del Leganés: “Contra la SD Huesca, la afición no nos va a fallar”

Carlos Martínez, entrenador del Leganés y rival de la SD Huesca este sábado, aseguró que el objetivo del equipo es finiquitar la permanencia en la categoría de plata del fútbol español "cuanto antes", algo a lo que ayudaría un triunfo en el duelo liguero contra los azulgranas este sábado. "Cuando estás en esta situación, mirando para abajo, no para arriba, deseas que se solucione todo cuanto antes. Nadie aquí pasa, al revés. Sí hay ganas de que se solucione rápido. No creo que haya cansancio. Pero estamos todos deseando de que todo se solucione cuanto antes", dijo.

"Yo también diría lo que ellos dicen, que ganando dan un paso importante, claro. Y nos meten en un problema a nosotros. Ojalá sea al revés. Yo, mientras no sea matemático, no me voy a meter en estos jaleos. Sabemos cómo es el fútbol", señaló antes del duelo contra el cuadro oscense.

Butarque estará lleno en la cita: "Es importantísimo. Desde que estoy aquí, sólo he dirigido un partido en Butarque y creo que ha sido el mejor de todos. Es fundamental. Sé que Butarque siempre apoya. Sé que está casi con todas las entradas vendidas. Me lo esperaba. La afición aquí es así. No nos van a fallar".

"No hay nada mejor para animar al grupo que saber que este sábado el estadio va a estar lleno. Que lo tenemos en la mano, ante un rival complejo, ser capaces de ganar y sobrepasarlos. No hay más motivación. Lo demás… en el deporte pasan cosas, claro, pero hemos dado la cara con dos partidos fuera de casa difíciles. Analizando cosas buenas y malas, tenemos motivos para saber que la motivación sigue ahí", manifestó también.

Asimismo afirma que solo se centran en ellos mismos: "Aquí la preocupación pasa por tener dudas de nosotros mismos. Y no las tenemos. Respetando el fútbol, que puede pasar de todo, que con solo enfocarse en ganar no ganas. Sabiendo eso, nosotros tenemos ganas de competir bien al máximo nivel y dar lo que estamos dando para ganar".

Una derrota podría meterles en problemas: "Yo me pongo siempre en lo mejor, pero hay que saber y valorar todos los escenarios. Uno de ellos es ése. Estamos concienciado. Sabemos todos los que nos estamos jugando. Es lo que hay. Hay que ser conscientes y sabemos la oportunidad grande que tenemos de ganar, hacer las cosas bien y quedarnos cerca de salvarnos".

En cuanto a los problemas para ver puerta, opina: "Siempre que hay situaciones en las que cuentas con jugadores que marcan la diferencia, quizá se nota en cuanto a resultados, pero yo creo que los que han entrado tienen las mismas condiciones. Pero esa suerte del gol es lo que marca la diferencia en un equipo. Ahí hemos tenido esa carencia de gol. Pero lo hemos suplido con gente con condiciones y muchas ganas".