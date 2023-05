Juan Carlos sobre su renovación: "Estoy encantado en Huesca, veremos al final de la temporada"

Juan Carlos Real Califica a la SD Huesca como “su segunda casa” dice estar encantado y recuerda que ya firmó tres veces con los azulgranas. La primera cuando llegó cedido por el Deportivo de La Coruña hace diez años en el mercado de invierno, la segunda cuando regresó hace cuatro campañas y la tercera en su renovación. Para que hubiese una cuarta debería rubricar un nuevo contrato cuando acabe el actual curso. “De momento no hay nada, la temporada no está acabada”, manifiesta sobre un asunto para el que mantiene un buena predisposición, pero que no tratará hasta el final. “Entonces será cuando hablemos del futuro”, avanza manejando un discurso similar al que también vienen pronunciando Andrés Fernández.

La postura del mediapunta sigue siendo la misma que ha mantenido durante toda la segunda vuelta. La situación económica de la entidad no es algo que facilite el movimiento y por ello lo preferible es estar centrado en el día a día. No quiere despistarse de un objetivo, el de la permanencia, que todavía no da por cerrado aún cuando la ventaja con el descenso es de ocho puntos cuando restan doce por entrar en juego. “Hay muchos duelos directos, todo el mundo se juega algo y nosotros lo que tenemos que hacer es ir a Leganés y afrontar el partido como el del Málaga”, pone el foco en el duelo del sábado en Butarque (18.30) haciendo también referencia al 0-0 del pasado lunes. “Todo está abierto, no se puede bajar ni un poco y pase lo que pase debemos seguir hasta el final”, advierte.

El punto obtenido en La Rosaleda les dejó “contentos” porque “mantiene la distancia con el descenso en una lucha que se está apretando” y “sobre todo por la imagen”. “Contuvimos a un rival que se jugaba la vida en un ambiente espectacular, el sacrificio de los compañeros reconforta y nos anima a seguir para un próximo partido que será igual”, expone. “Quizá el empate fue casi una victoria por lo que sentimos, ahora tenemos que pelear para ganar y llegar a los 51 puntos”, fijó como meta.

En él cabe la posibilidad de que la salvación sea ya matemática un logro que no cree que sepa a poco: “Todos tenemos las miras altas, somos un club que estaba en Primera, que el año pasado tenía expectativas altas, hemos estado toda la temporada en una posición cómoda y aunque ahora se apriete todo, creo que se valora”. “Afición, club, jugadores y cuerpo técnico somos conscientes de la dificultad, de lo igualada que es la categoría y estamos contentos, aunque siempre pienses que puedes dar más”, analizó. “Otro rivales lo tienen más complicado”, afirmó.

Juan Carlos, que sufre un esguince de clavícula que espera que no le impida estar presente en Leganés, se ha convertido en un referente de los oscenses. Fijo en el once y máximo goleador con siete dianas. “Estoy contento por ayudar al equipo del que estoy orgulloso. Trato de sumar minutos después de dos años muy pobres”, se sincera.

En los cuatro partidos que quedan no espera a un Huesca distinto del que ya se ha visto: “Este año nos ha costado el ataque posicional, la fortaleza ha sido otra y lo seguirá siendo, intentamos mejorar, pero sin olvidar lo que nos ha llevado hasta aquí”.