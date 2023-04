El Málaga, el único rival con el que el Huesca siempre puntúa

Será un partido de pulsaciones altas, en el que los locales, que necesitan imperiosamente la victoria, estarán apoyados por los 30.000 espectadores que llenarán el estadio. A la SD Huesca no le espera precisamente un encuentro sencillo el lunes en su visita al Málaga (18.30). Los andaluces, a cinco puntos de la salvación a falta de otras tantas jornadas tras haber ganado en cuatro de sus últimos cinco careos, no pueden fallar mientras que los azulgranas, con ocho de colchón, son conscientes de que el triunfo o incluso el empate sellaría su continuidad en Segunda División. La salida será la primera de las dos consecutivas que deben afrontar con solo cinco días de diferencia -el sábado siguiente ponen rumbo a Leganés- y, aunque los precedentes de la actual campaña al respecto no les son halagüeños con ese 0-1 ante el Oviedo del 12 de octubre como única alegría lejos del hogar, las sensaciones que deja observar el historial de duelos entre oscenses y blanquiazules son muy distintas.

Se puede decir que el Málaga es un rival que se le da muy bien al Huesca. Existen cinco precedentes entre ambos con un balance de cuatro triunfos y un empate para los altoaragoneses. Es decir, cero derrotas, algo que no sucede con ningún otro de los veinte conjuntos de la categoría. Cierto es que el número de enfrentamientos es corto, pero más escueto es aún el listado con el Ibiza, cuatro referencias, y en él ya aparece un tropiezo.

El hecho de no haber perdido nunca con el Málaga incluye otra particularidad única, la de no haber caído en su campo. Así como existen hasta siete equipos a los que los oscenses aún no les han ganado a domicilio (Granada, Andorra, Burgos, Villarreal B, Racing, Ponferradina e Ibiza), en todos los estadios, salvo en La Rosaleda, han conocido la derrota con Mendizorroza y el Heliodoro Rodríguez López como los peores destinos; siete marcadores en contra. Es más, en el feudo malacitano se cuenta con un pleno de victorias, dos, con solo un gol local, el único que ha logrado infligirle al Huesca el Málaga, que ha puntuado, pero no marcado en ElAlcoraz.

La trayectoria deportiva de andaluces y oscenses ha sido muy diferente a lo largo de la historia. El Málaga, salvo en los inicios de lo que es el actual club, ha militado siempre entre Primera y Segunda División, cotas que el Huesca no pisó hasta la campaña 2008-09. Las posibilidades de encontrarse por el camino no han sido muchas. Hasta 2019 no se vieron las caras. Los azulgranas, que volverían al final del curso a Primera, eran unos recién descendidos y los blanquiazules cumplían su segundo ejercicio en el fútbol de plata. En tierras oscenses se registró un 2-0 gracias a las dianas de Jorge Pulido y Juan Carlos, mientras que la vuelta resultó especial. Fue en la primera jornada tras el parón por el confinamiento, un 1-3 con dos penaltis, dos expulsiones y polémica arbitral.

Las dos siguientes veces fueron ya la temporada pasada. En la primera vuelta, un 0-0 en El Alcoraz y en la segunda, un 0-2 que supuso la por entonces ansiada segunda victoria consecutiva, algo que no se había dado desde los dos partidos iniciales y que en la actual campaña solo se ha logrado entre las jornadas cuatro y cinco, la del último recibimiento al Málaga en Huesca. Se resolvió por 1-0 con Juan Carlos ejecutando tras una combinación con Escriche. El marcador disipó las dudas de los primeros compases de la temporada en los azulgranas y agravó el mal comienzo de los costasoleños que una jornada después despidieron a Guede, el primero de los tres entrenadores con los que han contado en este ejercicio.