Huesca-Tenerife: Duelo entre iguales para dejar a tiro la meta de los 50 puntos

La misión está clara y engloba las tres metas que le quedan a la SD Huesca en el tramo final de la temporada. Los azulgranas reciben este lunes al Tenerife (21.00) en el choque que cierra la jornada 37 en busca de una victoria que contribuya a seguir haciendo de El Alcoraz una fortaleza, que deje a solo un punto el objetivo de llegar a los cincuenta y que permita seguir aspirando a quedar lo más arriba que se pueda para obtener la mayor recompensa posible en lo que a los derechos de televisión se refiere; cuestión importante de cara a la economía del próximo ejercicio. El mensaje transmitido desde el vestuario en los últimos días es el de que no se deben bajar los brazos. El trabajo aún no está hecho.

Al respecto, imponerse a los canarios también aparece como algo conveniente para ahorrarse inquietudes y sustos. Los resultados del fin de semana han seguido alejando el ‘play off’ -ahora está a doce puntos- mientras que el colchón con el descenso ha perdido relleno para quedarse en siete debido a una nueva victoria del Málaga, el conjunto que marca la zona roja y que es precisamente el rival al que los oscenses visitarán dentro justo de una semana.

Antes, tienen que medirse con un igual. Con seis partidos aún por delante, el Tenerife y el Huesca han recolectado la misma cantidad de puntos, 46. Tras la derrota por 1-0 en Andorra, los azulgranas regresan a su hogar para seguir demostrando, como dijo Ziganda en el vestuario tras el 2-1 con el Burgos, que en El Alcoraz mandan ellos. Las dudas que podrían haber entrado por el tropiezo con el Alavés (1-0) que cortó la racha de quince encuentros sin perder como locales se disiparon entonces en lo que el técnico calificó como "el mejor partido del año".

Ese duelo y el posterior en el Principado ahondaron en el Huesca de dos caras, el local y el visitante. Del mismo mal adolecen los canarios, alejados de la lucha por el ascenso en la que sí estuvieron el año pasado cuando avanzaron hasta la final del ‘play off’. Si a la conclusión de la anterior jornada los de Ziganda eran los 19º lejos de su estadio y los cuartos mejores en su campo, el conjunto de Ramis, que el sábado anunció que no seguirá la próxima temporada, se situaba un puesto por encima en la clasificación a domicilio y uno por debajo en la que aglutina los choques al calor de la afición con un 4-0 sobre el Ibiza como último marcador. Fuera del Heliodoro Rodríguez López, los chicharreros solo han conseguido dos triunfos. Acumulan seis salidas sin ganar y en las cinco últimas se han quedado sin marcar.

Como se ha convertido en norma, la semana en el Huesca ha estado marcada por el estado físico de varios jugadores. Se acumulan muchos kilómetros en las piernas y son más de uno los que se encuentran entre algodones. Kento y Salvador es seguro que causarán baja. El japonés no acaba de recuperarse de una lesión en el bíceps femoral y el zamorano debe cumplir el primero de los dos partidos con los que fue sancionado por su expulsión en Andorra. Sin ellos, el que formará en la medular con Sielva será Timor.

Las dudas se concentran en la zona ofensiva. Todos los delanteros arrastran problemas físicos. Carrillo, con molestias en la zona posterior del muslo, no entrenó sobre el césped ni el sábado ni ayer, cuando Kanté se le unió en el gimnasio. El gambiano aún no tiene solventada del todo la fuerte contusión en la cadera que le ocasionó un golpe al inicio del partido en Andorra. Con una interrogante sobre ambos, Obeng, que no acaba de curar una pubalgia, y Joaquín, que regresa tras perderse dos partidos por un esguince de tobillo, apuntan a formar la delantera. La alternativa sería que o bien Juan Carlos o bien Javi Martínez acompañen al ghanés.

SD Huesca-CD Tenerife

SD Huesca: Andrés, Ratiu, Jorge Pulido, Blasco, Miguel, Valentín, Sielva, Timor, Juan Carlos, Joaquín y Obeng

CD Tenerife: Juan Soriano, Mellot, Sergio González, León, Nacho, Iván Romero, Alexandre, Aitor Sanz, Waldo, Borja Garcés y Enric Gallego.

Árbitro: Ais Reig (Comité Valenciano).

Estadio/Hora: El Alcoraz/21.00.