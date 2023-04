La SD Huesca cruza la frontera a la búsqueda de la victoria

La SD Huesca se tiene que marchar de España para encontrar la tan deseada victoria a domicilio. Visita Andorra, minúsculo estado soberano entre montañas, paraíso fiscal y de ‘youtubers’, donde todo es más barato pero se deberán sudar los tres puntos. Aguarda un equipo al que todos los rivales califican de diferente. Los azulgranas, propulsados por la victoria ante el Burgos, vislumbran los 50 puntos a la vuelta de la esquina. Faltan cuatro y el trabajo estará finiquitado si se imponen este domingo en el Estadio Nacional de Andorra (14.00, LaLiga SmartBank TV), medio año después del triunfo en Oviedo y con la promesa de una intensidad que no va a decrecer en las siete últimas jornadas.

Sometidos a la dicotomía de todo el curso, los de Cuco Ziganda quieren aprobar la asignatura pendiente de corresponder a un triunfo en El Alcoraz con otro en el posterior desplazamiento. La falta de continuidad, al margen de que por sensaciones el Huesca sea más fiable en la segunda vuelta cuando hace las maletas, le aloja donde está y quizá ya no a tiempo de aspirar de verdad a la sexta plaza. Un imposible matemático es el único asidero para representarse la imagen mental del ‘play off’, con permiso de Albacete, Cartagena y Burgos y en una mini liga en la que se parte con notable desventaja por muy buenos números que se realicen.

Así, el cortoplacismo sujeta a los oscenses a la búsqueda de tres puntos ante el Andorra. Lo que no es poca cosa. El último equipo que se impuso en el Principado fue el Real Zaragoza a comienzos de febrero y los de Eder Sarabia han acumulado tres encuentros sin encajar goles y seis sin perder. En la primera vuelta, un gol de Juan Carlos Real de penalti brindó una esforzada victoria en El Alcoraz (1-0), en una ocasión en la que Ziganda empezó a poner en práctica la defensa de tres centrales que se ha convertido en habitual a domicilio. La SD Huesca acumulaba 28 años sin pisar Andorra en un partido oficial; antaño, antes de la llegada de Piqué y su reinvención, era un club habitual en Segunda B y con un potencial más marcado que el del club aragonés.

La posibilidad de que Ziganda plante el esquema visitante la avala el desarrollo de la segunda vuelta, con una única derrota fuera en Las Palmas y un paréntesis en Ibiza que no salió bien. Como en Santander y Villarreal, por citar los últimos partidos fuera de casa, esta apuesta modificará el once de la pasada jornada en algunas de sus piezas. También se ha de tener en cuenta que varios jugadores se han dosificado con vistas a que el navarro disponga de su mejor once posible y no aumente la nómina de la enfermería que en estos momentos ocupan Kento Hashimoto y Joaquín Muñoz. Samuel Obeng es quien más problemas ha arrastrado estos últimos días, lo que pone en duda su presencia entre los once elegidos.

Los tres centrales, con Blasco, Jorge Pulido y Florian Miguel, más el doble pivote que se ha abierto paso como el más regular y trabajador con Sielva y Salvador, armarán la coraza de los azulgranas en Andorra. Con Ratiu en el carril derecho, Mateu y Vilarrasa se disputan el izquierdo. Arriba, si Ziganda da continuidad a los que mejor lo hicieron contra el Burgos deberá descartar uno entre Valentín, Juan Carlos, Obeng y Carrillo, con opciones asimismo para Kanté o Javi Martínez si se retoma el molde de la visita al Estadio de la Cerámica. La diferencia es que entonces no se disparó entre los tres palos, y frente al Burgos se vio a un equipo efectivo y divertido. Esa primera decisión puede acortar la distancia entre ganar fuera de casa y no hacerlo. El Andorra quiere adelantar a los azulgranas, recupera a Almpanis y Dani Morer y tiene las bajas de Martí Vilà y Petxa.

Posibles alineaciones

FC Andorra: Ratti; Altimira, Pastor, Miki Mármol, Pampín, Marc Aguado, Hevel, Molina, Bundu, Valera y Bakis.

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel, Marc Mateu, Salvador, Sielva, Valentín, Juan Carlos y Obeng.

Árbitro: Sánchez López (Comité Murciano).

Estadio: Estadio Nacional de Andorra (14.00, LaLiga SmartBank TV).