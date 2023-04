Cuco Ziganda: “Hemos sido fiables y lo vamos a seguir siendo”

Cuco Ziganda planifica el asalto al Estadio Nacional de Andorra este domingo (14.00, LaLiga SmartBank TV), que tiene mucho de reivindicación por la trayectoria fuera de casa y de matemático porque, de vencer, la meta de los 50 puntos estará casi cruzada. Con 46, la SD Huesca se prepara para medirse a un equipo “diferente” y que está realizando “un año espectacular”, como ha valorado este viernes el técnico navarro. Con las ausencias de los lesionados Kento y Joaquín, valora repetir el esquema habitual de tres centrales lejos de El Alcoraz impulsado por el efecto positivo de la gran victoria ante el Burgos.

Esta ha dejados secuelas físicas pero, sobre todo, una guía para afrontar los siete últimos encuentros. Samuel Obeng no ha estado este viernes sobre el verde y se ha quedado en el gimnasio. Su posible baja abriría la opción de Kanté en la punta de ataque, en solitario o junto a Carrillo. “Cuando ganas, la dinámica y la alegría son diferentes. Parece que sale el sol antes y la mejor vitamina para el ánimo es ganar. Si encima haces un partido en el que el equipo se siente a gusto, mejor que mejor. Se nota en el ambiente, que suele ser bueno, y supone un punto más”, ha señalado Ziganda, que consideró el encuentro de la pasada jornada el más completo de lo que va de temporada. Tras dos citas consecutivas en El Alcoraz se retoman los desplazamientos.

El Andorra presenta “una propuesta muy atractiva, maneja los tiempos del juego y el estilo que propone de control y posesión. Ha sido capaz de conseguir algo muy difícil y de sacar el máximo rendimiento, el año que está haciendo es espectacular”. El protagonista del 2-1 al Burgos, Juan Carlos Real, fue el autor del gol del triunfo en la primera vuelta. La visita del conjunto del Principado a El Alcoraz el pasado 7 de diciembre sirvió para empezar a ensayar la zaga de tres que se ha implantado desde entonces fuera de casa.

SD Huesca y Andorra aparecen “muy juntos” en la clasificación, separados por un punto, a pesar de la diferencia de estilos. En este momento, Ziganda juzga que “quedan partidos y puntos que hemos de hacer para esos 50 puntos. Luego a ver qué pasa. Estamos centrados en el partido y la exigencia que nos va a dar va a ser muy grande. Lo vimos en la ida, nos costó sacarlo adelante y en su casa lo imagino del mismo estilo pero más difícil”, ha analizado el navarro. Restará un entrenamiento más, el de este sábado, y la expedición pondrá rumbo a Andorra a las 15.00.

No esconde la posibilidad de los tres centrales que ya se ha dado en otras salidas, pero “no tiene por qué ser así, será en función de los jugadores de que dispongamos y del rival que esperamos. Sobre todo esperamos dar nuestra mejor versión y sentirnos cómodos”. El cambio llegó “porque las cosas con cuatro defensas no terminaban de salir”. En este momento, “tenemos partidos complicados y todos tienen objetivos claros. Estamos en una situación que no nos tiene que descentrar. Son pocos puntos pero hay que hacerlos concentrados, o eso espero. Todo el mundo tiene claro lo que debe hacer, hacer un gran partido y ser unos grandísimos profesionales. Hemos sido fiables y regulares y lo vamos a seguir siendo”.

A la sempiterna pregunta del rendimiento a domicilio, Ziganda ha vuelto a defender la teoría de que “estamos mejor pero no llega esa victoria. El Andorra es un rival de los que exigen, te lleva a situaciones incómodas y te hace estar detrás de la pelota. Fuimos capaces de ganarles aquí y hemos de intentarlo por todos los medios”. En ocasiones, ha podido faltar “un punto de confianza, de agresividad”, pero “hemos hecho partidos tan buenos como los de casa” en “Gijón, Las Palmas o Santander. También faltará algo más. Hemos hecho encuentros como el que nos ganó el Alavés aquí. Somos conscientes de que hemos de hacer algo más y sabemos el rival que nos vamos a encontrar”.