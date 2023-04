Raúl Ferrer, pasado y presente en la SD Huesca y el Andorra

Huesca y Andorra la Vella están separadas por unos 360 kilómetros. Una distancia relativamente corta que el primer equipo recorrerá este fin de semana por primera vez en 28 años. En la temporada 95-96 visitó al equipo del Principado, en Segunda B y para firmar un 0-0. En aquel Andorra militaba Raúl Ferrer, formado en la cantera azulgrana y en la actualidad responsable del material del filial. Abrió camino con solo 20 años y tras destaparse en el conjunto oscense a comienzos de la década de los 90.

Fue uno de los pioneros, aunque no el primer futbolista que actuó en los dos conjuntos. Antes que él lo hicieron José Luis Tosat, Chera, utillero del primer equipo hasta su reciente retirada; y Alejandro Campos, fallecido en 1994. Ferrer, de 51 años, dio comienzo en aquella época a su andadura profesional. Tras cuatro años en Andorra, de 1992 a 1996, daría el salto al Levante y, de ahí, al Badajoz para seguir su carrera en Segunda División.

"En esa época, era un club puntero de Segunda B. Podía disponer de diez veces más presupuesto que aquel Huesca", recuerda el que fue lateral derecho internacional, pues llegó a participar con la selección sub 19 en un amistoso contra Inglaterra en Wembley. "Fue una experiencia interesante y bonita. También algo exótica. Estaba muy alejado y había poco público. La vida es muy parecida a la de Huesca, se vive muy bien", añade.

Despertó el interés de este equipo tras cerrar su etapa en el juvenil y de dos años en El Alcoraz, las temporadas 90-91 y 91-92, en las que su rendimiento no pasó desapercibido a escuadras de mayor nivel. "Me llamaron, había otros equipos interesados pero no me ofrecían cuatro años de contrato como el Andorra y un buen proyecto deportivo", con miras a ascender a Segunda. No se consiguió, pero su balance personal fue más provechoso ya que superó el centenar de partidos oficiales.

En el segundo año en el Huesca había sufrido el descenso a Tercera, por lo que su trayectoria dio un vuelco considerable gracias al Andorra: "Era un proyecto enfocado al fútbol al cien por cien. Se entrenaba todos los días por la mañana y algunas tardes. El primer año me costó un poco, había gente con pasado en Primera y Segunda, me abrí pasó y empecé a jugar con regularidad", rememora.

Ferrer ha dejado un reguero de amistades, con compañeros que siguen residiendo en el Principado como el seleccionador nacional de Andorra, Koldo Álvarez de Eulate. Tenía previsto acudir al partido pero deberá estar presente en el compromiso del Huesca B frente al Binéfar de Tercera este domingo por la tarde y con el ascenso en juego.