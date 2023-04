Borrón y cuenta nueva en busca de los 50 puntos

El Alavés tiró abajo el castillo de naipes que, con paciencia, la SD Huesca había levantado en El Alcoraz desde el mes de agosto. Carta a carta, 15 partidos sin perder entre el 2-3 del Cartagena y el 0-1 de los vitorianos. Toca empezar de nuevo con el segundo partido consecutivo en casa, que lleva también a las 14.00 al Burgos, mientras los azulgranas han iniciado la cuenta atrás hacia el final del curso y los 50 puntos. Faltan siete en ocho partidos. Con independencia de la jornada en que los alcancen, se anuncia una travesía tranquila ante rivales que, en su mayoría, se jugarán mucho por arriba y por abajo.

De ahí que la pérdida de la racha local apenas haya acarreado daños colaterales. Si acaso, morales, porque apetecía que el conjunto de Cuco Ziganda siguiese con el traje de los domingos en El Alcoraz frente a los harapos que a menudo luce a domicilio. Si acaso, puede lamentarse que la falta de victorias en el último mes haya truncado las últimas esperanzas de agarrarse a la lucha por la sexta plaza. Una pelea que el Albacete se empeña en mantener abierta y en la que sí anda metido con todo merecimiento el Burgos. Dos equipos de corte similar prometen un encuentro nivelado y, a priori, cerrado con las defensas por las nubes.

Los azulgranas tienen la primera misión de mejorar el caudal ofensivo. Durante los partidos con Villarreal B (0-0) y Alavés solo se ha sumado un lanzamiento entre los tres palos. La sublimación del estilo Ziganda sumaba a la seguridad atrás el acierto ante la meta rival, por poco que se frecuentase. Si desaparece esta virtud, se complica más si cabe alcanzar las victorias. No hace tanto, se goleó al Levante. En busca de la alegría recobrada, el técnico navarro quiere doblegar a un muy rocoso Burgos, que comenzó la campaña con unos números asombrosos: 810 minutos sin recibir goles. Aunque no lo haya mantenido en el tiempo, ha sido en todo momento un conjunto que ha dado guerra a los de arriba y aún puede disputar el ‘play off’. Quiere subirse a ese vagón.

Y no está tan lejos de una SD Huesca a la que han superado las dificultades lejos de casa para haberse añadido con garantías a un grupo en el que Albacete, Cartagena o el propio Burgos no presentan plantillas superiores. Los oscenses dispondrán de casi todos sus efectivos, aunque de nuevo causa baja el japonés Kento Hashimoto y tampoco llega a tiempo Joaquín Muñoz. Está en el alero la participación de Andrei Ratiu después del golpe que sufrió ante el Alavés y que castigó su rodilla. Se entrenó en la víspera, pero de no llegar a tiempo, el sustituto volvería a ser Juanjo Nieto como ya sucedió ante el Villarreal B. Florian Miguel regresa tras haber cumplido un choque de suspensión y suyo será el lateral zurdo en detrimento de Vilarrasa.

Ziganda puede optar, por lo demás, a acercarse a su mejor once posible o a realizar pruebas con vistas incluso a la temporada que viene. También, por encajar a futbolistas que no han contado con el recorrido esperado en lo que va de segunda vuelta, casos de Soko, Enzo Lombardo, Carrillo o un Javi Martínez al que perjudicó la lesión cuando probablemente se habría hecho fuerte entre los once titulares. Salvador y Sielva apuntan al doble pivote y Obeng es el mejor delantero, el que más alegría insufla a un ataque tan necesitado de filo.

El Burgos suspira por agarrarse a la sexta plaza y su entrenador, Julián Calero, aseguró que «ya que el Tajo pasa por Toledo, no vamos a desperdiciar esta oportunidad», para lo que han de ganar en El Alcoraz. Para el choque, tiene las bajas seguras de Grego Sierra y Gaspar Campos por problemas físicos y de Javi Pérez y Andy Rodríguez, lesionados de larga duración.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel, Salvador, Sielva, Soko, Enzo Lombardo, Juan Carlos y Obeng.

Burgos CF: Caro; Areso, Córdoba, Goldar, Matos, Elgezabal, Atienza, Mumo, Curro, Bermejo y Castel.

Árbitro: Córdero Vega (Comité Cántabro).

Estadio: El Alcoraz (14.00, LaLiga SmartBank TV).