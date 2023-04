Ziganda, en busca de la tecla que reactive el ataque del Huesca

Que la SD Huesca es un equipo que se prodiga poco en ataque y que por tanto trata de exprimir al máximo cada oportunidad que genera y cada gol que consigue es algo harto conocido. Es uno de los rasgos que lo definen, una característica, que no obstante, al haberse acentuado en las últimas dos jornadas se ha vuelto un problema. Si no se tira no se marca y si no se marca a lo más que se puede aspirar es al 0-0. Ese fue el resultado que se dio en la visita al Villarreal B y también era una posibilidad muy factible en el recibimiento del domingo al Alavés hasta que en su única acción de peligro de la segunda parte los vitorianos lograron el definitivo 0-1. En el Estadio de la Céramica los de Ziganda se quedaron por primera vez en todo el curso sin disparar entre los tres palos y en El Alcoraz solo lo lograron en una ocasión. En ambos casos no se puede decir que el técnico se quedase inmóvil. Eso sí, los cambios de tono ofensivo que ordenó no hicieron efecto.

La actual anemia en ataque se ha producido curiosamente después del choque con más tiros de todo el ejercicio, el del 1-1 con el Real Zaragoza en el que los oscenses percutieron en 16 ocasiones, siete de ellas entre los tres palos. El último de los intentos fue un lanzamiento lejano de Florian Miguel en el 85’. Desde entonces, y sin tener en cuenta las prolongaciones, hubo que esperar 143 minutos hasta que contra el Alavés una falta botada por Sielva en el 48’ fue despejada por Sivera, el meta visitante. Después habría otras aproximaciones, pero no vieron puerta.

Junto al Oviedo, el Huesca es el conjunto de Segunda División que menos prueba al portero contrario, lo ha hecho 86 veces en las que ha celebrado 29 goles. La media por encuentro es de 2,5 y 0,8, respectivamente. En las 34 jornadas disputadas ha marcado en 23, en once se ha quedado sin hacerlo y en quince ha conservado su meta inmaculada. El 1-1 es el resultado que más ha repetido. En el plano individual el máximo goleador, Juan Carlos con cinco dianas, también es el que más lanza a puerta, lo ha hecho trece veces, el 48º de la liga.

Frente al Villarreal B, con varias ausencias y jugadores tocados, Ziganda, sin renunciar al esquema con tres centrales que acostumbra a domicilio, planteó un once con nombres poco habituales e incluso con dos estrenos como titulares, Javi Martínez y Juanjo Nieto. Después, se dio paso en la segunda parte a piezas de proyección ofensiva como Valentín, Lombardo y Juan Carlos.

El domingo, de vuelta a casa, el técnico apostó por un bloque inicial cercano a lo que sería su once de gala con básicamente la excepción de Vilarrasa por Miguel, que estaba sancionado. Se volvió al 4-4-2 e incluso, a pesar de que arrastraba problemas en un tobillo, se contó con Joaquín como acompañante de Obeng atendiendo a que en la segunda vuelta está siendo la opción más punzante. El malagueño recibió un golpe y tuvo que ser sustituido poco después de la media hora iniciando una sucesión de tres modificaciones en la estructura del grupo.

El recambio de Joaquín fue Lombardo, que se colocó en la banda izquierda haciendo que Juan Carlos fuese el escolta de Obeng. Ambos se fueron a la ducha en el 71’ dejando sus sitios a Javi Martínez y Carrillo. En el marcador aún aparecía el 0-0, pero acto seguido Tenaglia castigó con el 0-1. La reacción desde la banda se produjo siete minutos después. Marcharon con problemas físicos Vilarrasa y Ratiu, los dos laterales, y recogieron sus testigos Kanté y Mateu. El ariete se situó arriba junto a Carrillo con Lombardo por detrás. Javi Martínez pasó a ser el doble pivote con Sielva, y Mateu y Valentín se quedaron como responsables de los carriles con tres defensas atrás. Lo intentó dos veces Jorge Pulido de cabeza y también Carrillo. El resultado no se movió.

El próximo domingo, de nuevo en El Alcoraz y ante el Burgos, también a las 14.00, el reto tampoco será sencillo. Los castellanos son uno de los equipos menos goleados. Solo han recibido 23 tantos.