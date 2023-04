Jorge Pulido y Joaquín se entrenan con la SD Huesca en vísperas de recibir al Alavés

Tanto Jorge Pulido como Joaquín Muñoz se apunta con la SD Huesca al encuentro de este domingo con el Deportivo Alavés en El Alcoraz (14.00, LaLiga SmartBank TV). Ambos se han entrenado este sábado junto al resto de compañeros y, así, Cuco Ziganda podrá contar con ambos en la convocatoria. Las únicas bajas serán las del lesionado Kento Hashimoto y el sancionado Florian Miguel, y el técnico navarro tendrá fondo de armario para hacer frente a uno de los candidatos al ascenso a Primera División allí donde se ha hecho fuerte toda la temporada para alcanzar el récord de 16 jornadas sin perder como conjunto local.

Pulido ha saltado al césped y se ha integrado en el grupo desde el primer momento. A diferencia del viernes, cuando se ejercitó al margen junto al japonés. En el primer tramo, el abierto a los medios informativos, ha realizado carrera continua y después ha golpeado la pelota con normalidad. Con el pie derecho, el mismo en el que sufrió el esguince de tobillo en la sesión del lunes. A falta de que pueda jugar de inicio contra el Alavés, Ziganda apunta a una pareja de centrales con Jérémy Blasco y Rubén Pulido. Este último se ha reivindicado con sus actuaciones ante Real Zaragoza y Villarreal B, probablemente las mejores este curso, y supone un recambio de garantías para el capitán, que no jugó por sanción en el Estadio de la Cerámica.

Sin Jorge Pulido, si es que su concurso no es un as bajo la manga del entrenador, y con Florian Miguel castigado por acumulación de amonestaciones pierde pie la opción de la defensa de tres centrales. En cualquier caso, no ha sido un recurso habitual en El Alcoraz. Andrei Ratiu, de vuelta de su concentración con Rumanía, apunta a recuperar el lateral diestro después de una buena puesta en escena de Juanjo Nieto la pasada jornada. El lateral internacional no jugó el martes ante Bielorrusia, por lo que ha regresado sin la carga de partidos que cabía temerse. La gran duda se abre por la izquierda, con Vilarrasa y Marc Mateu como candidatos y algo de ventaja para el valenciano por la experiencia que atesora aunque no sea su posición natural.

Para el centro del campo, sin Kento y con Salvador recuperado de la rotura muscular y en la senda hacia su mejor versión, David Timor y Óscar Sielva pueden repetir por quinta jornada consecutiva. Lo más aproximado al once ideal de la SD Huesca en El Alcoraz incluiría a Gerard Valentín y Juan Carlos, que se quedaron fuera de inicio en Villarreal y apuntan a volver. Como acompañante de Samuel Obeng se postula, a falta de Joaquín Muñoz, Javi Martínez o bien otro punta nato, Abou Kanté puesto que el concurso de Carrillo en esta segunda vuelta se ha reducido a la mínima expresión. Sin posibilidad de ser sextos y sin sufrir, esta y las siguientes citas también son propicias para ver a jugadores que han de ser importantes en el futuro inmediato, casos de Soko, Enzo Lombardo, Tomeo, Nieto o Rubén Pulido.