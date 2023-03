Ziganda suma efectivos para la visita del Alavés

Entrenamiento a entrenamiento se va aclarando el grupo con el que podrá contar Cuco Ziganda el domingo en la visita del Alavés a El Alcoraz (14.00). En el de este jueves el técnico de la SD Huesca pudo contar con Andrei Ratiu y Joaquín Muñoz. El extremo malagueño, renqueante desde el final de la semana pasada por un problema en un pie que le dejó sin jugar en el 0-0 con el Villarreal B, después de que el día anterior se hubiese quedado en el gimnasio, se probó con el grupo trabajando con normalidad durante los quince minutos que la sesión estuvo abierta a los medios de comunicación. También estuvieron Manu Rico y Anglada tras su participación en el empate a dos del Huesca B con el Ejea.

Quien volvió a quedarse sin pisar el césped fue Jorge Pulido. El central sufrió el lunes en un ejercicio un golpe que le ha producido un esguince de tobillo. La dolencia, en principio, no es importante, pero se está queriendo tener precaución de cara a que pueda estar disponible para el duelo con los vitorianos. Mañana está previsto que pueda ejercitarse con normalidad en lo que será un test para evaluar su estado.

Por su parte, Ratiu ha regresado en buenas condiciones de su estancia con la selección de Rumanía. El domingo fue titular en el 0-2 de la victoria con Andorra, mientras que el martes se quedó sin jugar en el 2-1 con el que los de Iordanescu superaron a Bielorrusia también dentro de la fase de clasificación para la Eurocopa.

Obeng, también incorporado al grupo, presenta molestias en el pubis, razón por la que está siguiendo un programa de dosificación de cargas que hizo que no completase el entrenamiento del miércoles. De no haber complicaciones, no tendría que tener problemas para vestirse de corto. Kento sigue con la recuperación de la lesión en el bíceps femoral que se produjo hace una semana.