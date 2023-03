Javi Martínez encuentra su sitio: “Estar en Huesca me hace feliz”

Ha tenido que tener paciencia, pero finalmente el momento que seguro esperaba vivir pronto cuando se incorporó en el último día del mercado de invierno llegó el domingo en el empate a cero con el Villarreal B, su primera titularidad con la SD Huesca. Javi Martínez desembarcó en El Alcoraz cedido por Osasuna con una sonrisa de oreja a oreja tras una primera parte del curso en la que no había tenido protagonismo en el Albacete y la mantiene aún a pesar de haber tenido que atravesar por una lesión que le dejó cuatro jornadas en el dique seco justo cuando parecía haber llegado el momento de aparecer en el once tras dos esperanzadoras apariciones previas desde el banquillo. “Estar en Huesca hace que me sienta feliz”, afirmó este miércoles. Más allá de que en el Estadio de la Cerámica jugase de inicio está “contento con volver a sentirme un poco más futbolista”. “Sólo la noticia de jugar es algo positivo”, afirmó.

Al Albacete se incorporó el pasado verano con 22 años y un bagaje de ya 40 partidos en Primera División con Osasuna, en cuya cantera se formó. Iba al Carlos Belmonte con la misión de tener minutos y crecer, pero, tras participar en siete partidos, el último en la jornada 14, y contar con una única titularidad, pasó a ser una pieza marginal para Rubén Albés, lo que hizo que las partes viesen conveniente su marcha en invierno. El Huesca reactivó un interés que ya había tenido antes del inicio del curso y logró el préstamo hasta junio.

Con Ziganda, también con pasado rojillo, juega a su favor que “lo que se pide es similar a lo de Osasuna”. “El criterio defensivo es sólido y al venir de allí lo tengo muy asimilado”, aseguró. El medio actuó en Villarreal como atacante por la derecha con Obeng por la izquierda y Kanté en el centro. Por primera vez, no hubo ningún disparo entre los tres palos. “Hay días que sale mejor y otros que no, entramos jugadores nuevos, con poca participación, lo importante es que demostramos ser un equipo sólido y que tenemos una base fuerte”, subrayó.

A pesar de que en principio su estancia en el Huesca está fijada hasta junio, echa la vista adelante. “No nos dejamos ir como demuestra que llevamos ocho partido sin perder. Para una plantilla pensada a largo plazo la noticia es positiva”, comentó. “Todo lo que se haga ahora, se recogerá más adelante”, incidió en la idea al ser cuestionado por el objetivo que puede tener un bloque como el Huesca anclado en la zona media de la tabla cuando faltan nueve jornadas.

Ante esto, cabría pensar en su posible continuidad más allá del actual ejercicio. “No depende de mí, estoy feliz aquí desde el primer momento, me he encontrado algo similar a Soria, me siento como en casa”, respondió. En el Huesca ve un club que “piensa en el jugador”. “Hay alicientes como estrenar gimnasio y campos de entrenamiento o el magnífico estadio”, subrayó.

El domingo llegará a El Alcoraz el Alavés (14.00), quinto clasificado, en una nueva prueba a la fortaleza de los de Ziganda como locales. “Son ellos los que tienen que estar más preocupados, hacemos las cosas bien y somos incómodos, no creo que nadie venga a Huesca con ganas”, manifestó.