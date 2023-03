Dos estrenos como titulares en el once de la SD Huesca ante el Villarreal B

La SD Huesca visita desde las 18.30 al Villarreal B dentro de la 33ª jornada de liga de Segunda División. El duelo, entre dos conjuntos anclados en la tierra media, supone la oportunidad de adelantar en la tabla al mini submarino amarillo, algo para lo que sería necesario ganar y que implicaría lograr la segunda victoria del curso a domicilio. Si se quiere ver la botella medio vacía, son ya once desplazamientos consecutivos sin imponerse, y si en cambio se prefiere una visión más positiva, en lo que va de segunda vuelta solo se ha perdido una vez, en Las Palmas. Para dar ese paso que se resiste, en La Ceramica los azulgranas presentan cinco novedades en su alineación.

Ziganda no puede contar ni con Jorge Pulido, sancionado por la roja que vio en el 1-1 con el Real Zaragoza, ni con Ratiu, concentrado con Rumanía. Sus sustitutos serán Rubén Pulido y Juanjo Nieto. El lateral derecho vivirá su primera titularidad, al igual que Javi Martínez. Además, por primera vez desde diciembre Mateu será de la partida y arriba se mantiene Obeng y entra Kanté. La expedición que viajó ayer por carretera estuvo formada por 22 jugadores entre los que se encuentran Joaquín y Soko, con problemas físicos a lo largo de la semana, Valentín, que ha pasado por un proceso febril, y Salvador, que regresa tras haberse perdido las cuatro jornadas anteriores por lesión. Por ese motivo es ahora baja Kento.

El once con el que partirá el Huesca será el formado por Andrés, Nieto, Rubén Pulido, Blasco, Miguel, Mateu, Sielva, Timor, Javi Martínez, Obeng y Kanté. En el banquillo quedan Juan Pérez, Vilarrasa, Salvador, Tomeo, Juan Carlos, Soko, Carrillo, Lombardo, Valentín, Joaquín y Manu Rico.

El Villarreal B se presenta con una racha de dos victorias y un empate. La semana pasada, también en su estadio, goleó al Cartagena con un 5-2 en el que marcó tres goles en el descuento, uno de penalti. En sus filas hay un ex del Huesca, Ontiveros, que no se ha hecho con un sitio en el once de los de Miguel Álvarez.

Su alineación titular la formarán Gianni, Sergio Carreira, Íñiguez, De la Fuente, Tasende, Collado, Del Moral, Adriano, Lozano, Fer Niño y Álex Millán. También están disponibles Gómez, Torres, Abraham, Romero, Pacheco, Geralnik, Forés, Iosifov, Hassan, Goujon y Ontiveros.

El árbitro del partido será Jon Ander González Esteban. El vasco, en su cuarta campaña en la categoría, aún no había coincidido ni con el Huesca ni con el Villarreal B. En el VAR estará apoyado por el también vasco Aitor Gorostegui Fernández.

En la primera vuelta en El Alcoraz, el Huesca se impuso con un 1-0 gracias a un gol de Marc Mateu de libre directo en el minuto 22.