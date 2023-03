Nace la Base Aragonesa de Fútbol: el golazo de todos los domingos que están por llegar

El gol de todos los domingos que están por llegar, el que sustentará la pervivencia del proyecto de la SD Huesca en los años venideros, es ya una realidad. La Base Aragonesa de Fútbol (BAF) se ha estrenado este viernes con un acto institucional de bienvenida que coincide con el final de la primera fase de los trabajos. Esta ha dejado cuatro campos de entrenamiento que también pueden servir en un futuro para la disputa de partidos; un edificio de servicios, imponente y moderno, y la joya de la corona, una residencia para las futuras promesas azulgranas en convivencia con los alumnos del IES Pirámide, el centro educativo en cuyos terreno se ha levantado esta ciudad deportiva.

Una inversión de unos siete millones de euros para levantar un sueño cuyos cimientos se pusieron hace ya 14 años, cuando el entonces futbolista azulgrana José Manuel Rodríguez, Rodri, realizó un primer diseño de lo que se ha terminado convirtiendo en la BAF. Al cuidado de los futbolistas que, procedentes de todo el mundo, aspirarán a llegar al primer equipo, pero también del fútbol femenino y también de su educación, pues tan importante para su desarrollo va a ser la pericia con la pelota como unas buenas calificaciones académicas.

En esto ha puesto énfasis el presidente de la Fundación Alcoraz, José Antonio Martín, Petón, que ha ejercido de guía acompañado por el presidente de la SD Huesca, Manolo Torres, y para el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci; la vicepresidenta de la Diputación de Huesca, Elisa Sancho, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe. Todos ellos han atendido las explicaciones de los tres padres técnicos del proyecto, el arquitecto Borja Fermoselle, director de obra de la residencia y el edificio de servicios; y los ingenieros José Luis Pueyo, diseñador de la zona de restitución para el IES Pirámide y del campo 3, y Sergio Moreu, del campo 4.

Petón ha presentado “uno de los grandes proyectos del club”, o “el más grande” porque “perpetúa la idea del Huesca”. Un presente y un futuro sin el que “no podíamos pensar en seguir compitiendo. No es el gol del domingo, pero son muchos goles del futuro”. El presidente de la Fundación Alcoraz ha recordado aquel tiempo no tan lejano en que “se entrenaba en Tardienta, en Grañén, en el campo de la ECA que no daba la dimensión…”. La evolución del proyecto se plasma ahora en la Base Aragonesa de Fútbol y en “el único club que representa a la España despoblada”. Sin unidad, sin “el entendimiento de todos”, se trata de “mejorar esto al máximo y que los que vengan entiendan que el Huesca es imposible sin todos. 220.000 habitantes de la provincia con una misma camiseta”.

La residencia, como ha explicado Borja Fermoselle, se sustenta en tres pilares. La renovación de unas instalaciones obsoletas, la accesibilidad y el bienestar térmico. El edificio de servicios presenta un nuevo vestuario de estructura circular donde “el entrenador se situará en el centro y todos serán iguales”. Como una tribu. La restitución al IES Pirámide se ha traducido en varias instalaciones deportivas, y un triangular entre los juveniles de la SD Huesca, el Villarreal y la Real Sociedad ha puesto la rúbrica a esta jornada que hace realidad un sueño de 14 años.