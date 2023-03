Cuco Ziganda: “Estamos más cerca de ganar fuera de casa”

Suena en la SD Huesca el estribillo que, cada dos semanas, le acompaña en sus desplazamientos: toca ganar. La cifra de jornadas sin sumar tres puntos a domicilio sigue creciendo y los azulgranas la quieren detener en el once. En los partidos trascurridos desde el 0-1 en Oviedo el pasado 12 de octubre. Una alegría lejana en el tiempo que se quiere reeditar este domingo en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal B (18.30, LaLiga SmartBank TV). Un anhelo que, para Cuco Ziganda, se encuentra al alcance porque su equipo ha mejorado respecto a la primera vuelta; durante la segunda, cuenta todas sus salidas por empates salvo la derrota en Las Palmas.

Aun así, el navarro es optimista por encima de las ausencias. Le obligarán a reordenar la defensa por las bajas del sancionado Jorge Pulido y el internacional rumano Andrei Ratiu. También se encuentran tocados jugadores como Soko o Kento además de Cristian Salvador. La mejoría a la que alude el entrenador no ha bastado porque “no sacamos partidos, lo que depende de aspectos puntuales como manejar las dos áreas. Mi sensación es que estamos más cerca de ganar. Somos un equipo muy difícil de batir y de estar a merced del contrario. Con balón y sin él. El de Santander fue un partido más que digno fuera de casa”, ha asegurado este viernes.

El soniquete recurrente de la trayectoria lejos de El Alcoraz toca el vestuario pero no le afecta. Por el contrario, percibe Ziganda un “cambio de actitud y de mentalidad, de revolverse ante la situación. Estoy mucho más satisfecho. No sé si el de Oviedo ha sido el mejor fuera, probablemente no”. Falta “lo más difícil, que es ganar, pero nos hemos de sentir cómodos en el campo. Me quedo con que no perdemos el ánimo en ningún momento. El equipo no se ha estancado y los resultados son parecidos, pero la imagen y la actitud en los partidos ha cambiado. El equipo quiere mejorar y no nos conformamos. Tampoco nos ofuscamos”.

Aguarda un Villarreal B que va a alcanzar la permanencia con brillo. Recién ascendido, “está haciendo un gran año” por encima de las características generales que acompañan a los filiales, pues “lo hacen de una manera brillante y tienen un entrenador con experiencia. No es el clásico filial, tiene más de una propuesta, con balón y adaptándose a diferentes escenarios y variantes que da el fútbol. Saben competir. Quitando la juventud de los jugadores, parece un equipo hecho y derecho de Segunda”, valoró Ziganda de un equipo que suma dos puntos más que la SD Huesca en la tabla.

En su casa “hacen goles con facilidad, el otro día le remontaron al Cartagena y tienen muchísima pegada y dinamismo. Juegan con personalidad, se les nota frescura y no sienten la necesidad del resultado. Manejan muy bien la estrategia a favor”, glosó Ziganda, que sin desvelar si va a ubicar una defensa de cuatro o con tres centrales aseguró que Rubén Pulido supliría a Jorge después de haber realizado “un partido magnífico” frente al Real Zaragoza. Para la diestra cuenta con Juanjo Nieto como probable sustituto de Ratiu.

El objetivo de la SD Huesca en las diez últimas jornadas está “muy claro”: “Llegar lo antes posible a los 50 puntos. Y quedan trabajo por hacer y puntos para llegar. Uno no se puede olvidar de las distancias con el descenso y nadie te regala”. Lo siguiente es “ganar en Villarreal”. Luego están “la ambición y la curiosidad, la profesionalidad de ser mejores y y hacer más cosas para representar al club. No lo hacemos de manera exponencial pero sí paso a paso. En ningún momento estoy viendo al equipo pasivo. El equipo no está entregado porque le faltan puntos y no se conforma. Tenemos curiosidad por ver hasta dónde podemos llevar y hacer más cosas de las que estamos haciendo”.