Ratiu se siente "preparado" para jugar la próxima temporada en Primera División

Si hay un futbolista que se ha revalorizado esta temporada en la SD Huesca, ese es Andrei Ratiu. Su progresión entre la pasada y la presente es palpable y se ha convertido en un futbolista indiscutible para Cuco Ziganda, que lo pierde este fin de semana debido a que prepara con la selección de Rumanía los partidos oficiales de clasificación para la Eurocopa 2024 ante Andorra y Bielorrusia. El lateral de 24 años se refirió a su futuro en una entrevista concedida a un portal web de su país, Pro Sport, en la que señala que se encuentra "preparado" para dar el salto a Primera División a partir del curso que viene.

El futbolista de raíces aragonesas tiene contrato en vigor con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2024 y su anterior club, el Villarreal, se reservó una opción de recompra que puede ejecutar al final de cada curso. "Aunque todavía me queda un año de contrato con el Huesca, mi evolución y constancia en el juego me dicen que sí, este verano sería posible dar el salto a la Primera División", apuntó un Andrei Ratiu que "se siente preparado" y espera que "llegue este paso". Una declaración de intenciones que no había mostrado hasta la fecha y que se puede relacionar con el interés que también despierta el futbolista en clubes de Italia o Francia.

El azulgrana también relata en esta entrevista que ha mejorado en el aspecto defensivo y, en ese sentido, Ziganda le ha ayudado "enormemente", hasta el punto de que ha realizado trabajo extra en el día a día para seguir creciendo. Asimismo, valora el final de una temporada en la que el objetivo era "evitar el descenso": "Es bastante difícil alcanzar el ‘play off’, siendo realistas, pero al menos evitaremos el descenso desde una posición muy segura en la clasificación".

Ratiu ha disputado nueve encuentros con Rumanía, de los que solo ha perdido dos frente a Alemania y Montenegro. No podrá medirse al Villarreal B el domingo por los compromisos internacionales, el primero a 260 kilómetros, en Andorra la Vella.