El pichichi de la SD Huesca rompe su sequía

Ratiu pasó a Valentín, el extremo mandó el balón al corazón del área y ahí apareció Juan Carlos Real para peinarlo y mandarlo a la cepa del palo largo, donde el meta Dani Cárdenas no pudo llegar. El mediapunta gallego completó en el minuto 74 el 3-0 con el que el Huesca derrotó al Levante el sábado. Fue un gol que confirmó la victoria de los azulgranas y que le valió a su autor para acabar con la sequía frente a la meta contraria que venía arrastrando desde hacía ya once jornadas, larga trayectoria por el desierto que aún así no le había desbancado del primer puesto dentro de la clasificación de máximos goleadores azulgranas. Una responsabilidad que por otro lado en el conjunto de Cuco Ziganda está siendo muy colegiada.

Con el cabezazo, Juan Carlos celebró su quinta diana. Con tres le sigue Obeng y oficialmente dos llevan Joaquín -que realmente ha marcado tres debido a que el árbitro otorgó a Ratiu el que logró en el empate a dos con el Ibiza- Ratiu, Kanté, Jorge Pulido, Sielva, Mateu y Carrillo. Ese listón solo lo ha sobrepasado una vez en su carrera. En la campaña 2018-19, cantó diez con el Almería y cinco había logrado también un curso antes con la camiseta del Tenerife. Ambas campañas fueron las anteriores a regresar a El Alcoraz, donde ya había vivido una primera experiencia en la segunda parte de la campaña 2012-13.

Como azulgrana, hasta ahora no había conseguido la relevancia en el juego que ha alcanzado a las órdenes de Cuco Ziganda. De hecho, ya ha sobrepasado su récord de minutos con los oscenses, 1.913. “Le tengo que exigir más”, comentó bromeando el técnico tras el partido. “Estoy contento con él, es diferencial, nos da pausa y control en el último tercio y es muy regular”, lo analizó y alabó.

Juan Carlos se ha tenido que ganar el peso con el que cuenta ahora paso a paso. Antes del inicio de la pretemporada figuró en la lista de jugadores con la puerta abierta para marchar para aligerar masa salarial y al inicio de la liga no fue titular. No lo consiguió hasta la sexta jornada. Para entonces ya había visto puerta dos veces, en la derrota en Albacete por 2-1 en la que transformó un penalti y en la victoria con el Málaga (1-0) en la que culminó una combinación con Escriche. Ya asentado en el once también fue el autor del 1-0 con el que se ganó al Leganés al filo del descanso en un saque de banda de Blasco que peinó Kevin Carlos y también batió desde los once metros al Andorra (1-0).

Desde entonces no había vuelto a tener fina la puntería. Por regla general, Ziganda le ha encontrado sitio como segunda punta aunque incluso llegó a hacer de falso nueve con el Burgos en el cierre de la primera vuelta y en los últimos compromisos se ha acomodado en el ala izquierda del ataque coincidiendo con el asentamiento de Joaquín y Obeng en la delantera.