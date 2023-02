El rival de la SD Huesca no arroja la toalla

Es el colista con solo 19 puntos sumados y tiene la salvación a once. Lleva nueve jornadas sin ganar y en la última cayó por 4-2 ante el Alavés tras tres empates consecutivos. Las perspectivas no son halagüeñas para el Ibiza, pero aún así su técnico Lucas Alcaraz, el tercero que se sienta esta temporada en su banquillo -el cuarto si se cuenta al interino Carlos Sánchez-, no arroja la toalla. “No vamos a bajar los brazos, no lo voy a permitir, conozco lo suficiente a este grupo para saber que no va a pasar”, manifestó este sábado antes de recibir mañana a la SD Huesca (14.00) en un encuentro que observa como una nueva oportunidad para “disfrutar y disputar”. “Las dinámicas pueden cambiar”, afirmó señalando a que hasta ahora los méritos y los resultados de sus jugadores “no han ido de la mano”.

La comparecencia del granadino se movió en un plano muy emocional. “Tenemos muchas ganas de que llegue para demostrar que queremos ganar partidos”, expuso sobre el encuentro de la 29ª jornada. “A partir de ahí encontraremos argumentos para pensar a largo plazo”, apuntó sobre las opciones de salvación.

Al Huesca lo definió como un bloque “bastante compacto”. Le preocupa “el juego directo con el golpeo de Andrés y que sale bien a la contra”. El Ibiza apostará por “manejar bien el balón y defender el juego directo, estar bastante equilibrados y tener paciencia, esperar nuestro momento”.

Alcaraz tiene las bajas por sanción de los centrales Fausto Grillo y Marcos Mauro. Además, sufren problemas físicos Lukas Julis e Isma Ruiz. Alarcón está en la convocatoria, pero es duda.

En la primera vuelta en El Alcoraz el marcador fue de 3-0. La victoria fue la más amplia de las que ha logrado el Huesca esta temporada y también la primera después de que en las tres primeras jornadas solo se hubiese conseguido sumar el punto del 0-0 con el Levante en el encuentro inaugural, un empate al que le siguieron las derrotas sobre la bocina con el Cartagena (2-3) y el Albacete (2-1).

En la visita de hace ahora un año a Ibiza el Huesca regresó con una derrota por 2-1 que cortó una racha de dos victorias y un empate. Goldar adelantó a los cuatro minutos a los locales, Joaquín igualó prácticamente a continuación y Cristian Herrera en el 74 impidió que los azulgranas sacar algo de provecho.