La SD Huesca se agarra a la mística de El Alcoraz

A la hora de la comida de los domingos, con una buena temperatura febrerina, la SD Huesca se agarra con más fuerza que nunca a su Alhambra particular. Necesitará exhibir la mejor versión y el respaldo de los aficionados para superar a uno de los equipos con más potencia de fuego. Llega el Granada, que solo mira hacia la Primera División y con cuatro victorias seguidas ha adquirido una velocidad de crucero que los de Cuco Ziganda quieren frenar (14.00, LaLiga SmartBank TV). Casi todos los favoritos al ascenso han de pasar todavía por El Alcoraz, que suma 12 jornadas sin presenciar una derrota.

El contraste entre el rendimiento local y visitante continúa siendo acusado, y la SD Huesca no ha resuelto todavía la duda que impide que lejos de la capital se desenvuelva con la misma soltura. El empate de la pasada jornada en Gijón fue tan agradecido como sufrido, y en esas ocasiones el conjunto de Ziganda lleva hasta el extremo aquella máxima de que el fin justifica los medios. A falta de fútbol, y caminando sobre un frágil alambre, los azulgranas van alcanzado punto a punto el objetivo de la temporada. Sin brillo pero con un desempeño profesional e implacable, las cuentas salen. Otra cosa es el modo de acometerlas.

A estas alturas poco va a cambiar el conjunto oscense. Suma 35 puntos y con uno más por jornada de promedio llegaría a la meta de los 50. Un bagaje que ha alcanzado con un patrón repetido y que volverá a escenificarse este domingo: más cómodo cuando es el rival el que tiene la pelota, aunque a veces este escenario le abone a la agonía. Con pocas llegadas a la meta rival que trata de exprimir al máximo. El Granada se presenta con una dupla temible. Con el pichichi Uzuni -17 goles en 24 encuentros- y el recién fichado Weissman.

Por nombres, y con el techo salarial más elevado de la categoría, el cuadro nazarí debería ser el más potente, pero es cuarto a tres puntos del ascenso directo. Lo explica su menor rendimiento a domicilio, con solo dos triunfos en lo que va de ejercicio. Un contraste del que extraer el mayor rédito posible. El pasado triunfo sobre el Mirandés puso fin a un tramo en el que la acumulación de empates en casa rompió solo en parte la mística que acompaña a El Alcoraz. Esta es otra buena ocasión para mantenerla ahora que el calendario se afila: los siguientes visitantes serán el Levante y el Real Zaragoza, y fue esperan partidos trampa con Ibiza y Racing.

Ahora que se ha abierto una brecha de diez puntos con el ‘play off’ que parece insalvable, los azulgranas se marcan como saludable objetivo no perder el hilo de la regularidad y regalar a su gente victorias de prestigio para no mirar abajo. Ziganda recupera a su principal valor en defensa, Jorge Pulido, pero pierde al otro Pulido, Rubén, después de su expulsión en El Molinón. La duda reside en si se volverá a la defensa de cuatro o se mantendrá la de tres centrales para contener a un Granada cuyo cuarteto ofensivo es una colección de pegada. Ya se sabe que por acumulación no se defiende mejor.

La semana también ha dejado la mala noticia de la lesión de Javi Martínez, que aspiraba a ser titular y cayó en el accidentado entrenamiento del miércoles, durante el que Pulido se abrió la ceja derecha. El soriano había lucido entusiasmo y un necesario perfil aglutinador que en su ausencia solo representa Sielva, autor del gol de falta directa en Gijón. Vuelve Timor, indispuesto para El Molinón. Aquella SD Huesca pareció desarrollar el plan que se impone para los encuentros fuera y que en casa puede dejar paso a otros jugadores como Obeng y Carrillo en la punta de ataque más Valentín o el recuperado Marc Mateu.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel, Kento, Sielva, Valentín, Joaquín, Obeng y Carrillo.

Granada: Raúl Fernández; Quini, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Bodiger, Pol Lozano, Melendo, Uzuni, Callejón y Weissman.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité de Castilla-La Mancha).

Estadio: El Alcoraz (14.00, LaLiga SmartBank TV).