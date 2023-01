Así fue el golazo de Jorge Pulido que ya da la vuelta al mundo

El golazo de Jorge Pulido al Real Oviedo en el minuto 42, que sirvió para nivelar el del equipo asturiano con un penalti que él mismo había cometido unos pocos minutos antes, adquiere valor por sí mismo, se eleva sobre todo lo que sucedió alrededor del empate a uno del equipo de Cuco Ziganda y aspira a convertirse en uno de los mejores de esta temporada. Su remate de tijera con la pierna derecha, tras recibir un pase de Andrei Ratiu, dejó boquiabiertos a sus compañeros, a los rivales y a los más de 4.000 aficionados que habían acudido a El Alcoraz. También dio la vuelta al mundo y fue ‘trending topic’ en las redes sociales de perfil futbolístico.

Un tanto ejecutado con una técnica al alcance de los mejores rematadores del mundo que sorprende y maravilla más si cabe por la autoría de un central que, además, no acostumbra a marcar goles. El anterior en partido oficial databa de casi dos años antes, en un encuentro en que la SD Huesca venció al Granada en la campaña 20-21, en Primera División, por 3-2. El del domingo fue su octava diana con la camiseta azulgrana y la que perdurará en el tiempo con permiso de la que consiguió en Lugo el 21 de mayo de 2018 para abrir el camino del ascenso a la máxima categoría en aquel 0-2 del Anxo Carro.

“Venía de una situación complicada por el penalti y le he pegado con toda la rabia del mundo. He sacado todo lo que tenía dentro. Estoy contento con el gol pero si no ganas no te vas a casa de la misma manera”. Así explicó Pulido en la zona mixta la génesis del gol del año. En el minuto 38 había cometido un penalti sobre Viti, precisamente el jugador al que cuatro minutos después superaría en la acción protagonista del partido.

La volea del defensa y capitán azulgrana acumula más de 170.000 visualizaciones en el canal oficial de LaLiga en Twitter y se pide ya para el manchego el premio Puskas, el galardón que concede la FIFA al mejor gol del curso y al que aspira la zaragozana Salma Paralluelo con el tanto que marcó con el Villarreal al FC Barcelona en abril del año pasado.