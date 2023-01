Cuco Ziganda: "Hemos estado peor contra diez jugadores"

Cuco Ziganda, técnico de la SD Huesca, se lamentó del desenlace de un partido que pareció favorable tras la expulsión de Luismi y que, a partir de esa jugada, no se gestionó bien "Tal como estaba el partido, y con el Oviedo con uno menos, teníamos esperanzas. Si teníamos más iniciativa y llegadas, era previsible seguir en ese ritmo y ha sido todo lo contrario. Hemos estado peor y con menos opciones de ganar", reflexionó.

El navarro se lamenta "lo justo" porque "los resultados nos los ganamos en el campo. Se ha visto desde el principio que queríamos ganar a un rival complicado, que se arma bien. Hemos tenido opciones para adelantarnos y para el 2-1. Contra diez no hemos llegado apenas y ellos han dispuesto de dos contras peligrosas".

Concluyó que la SD Huesca no estuvo bien: "No hemos tenido la misma calma que contra once. No sé si ha sido obligación o precipitación. Había que seguir así, estábamos atacando bastante bien, generando ocasiones que podríamos haber aprovechado. Nos ha costado circular, más por precipitación que por otra cosa. No lo hemos sabido aprovechar".

El preparador azulgrana restó importancia al hecho de que se les hayan anulado dos penaltis consecutivos, ante Cartagena y Real Oviedo. "Hemos generado ocasiones, no es excusa. Nunca hablo de los árbitros, se decide y da igual lo que expliquemos. Hemos de respetarles, trabajamos y pensamos en lo que podemos mejorar".

Explicó las entradas de dos jugadores poco habituales, Juan Villar y Sielva, con el argumento de que había que tener "iniciativa y frescura", los de arriba "estaban cansados y en cada pérdida estábamos desprotegidos. Con gente fresca buscamos superioridad o algún gol y no se ha dado. No ha sido fácil para ellos al no ser el mejor momento de lucidez del equipo. Lo han intentado y no han podido demostrar lo que entrenan".

En las últimas jornadas se ha ganado un partido de nueve y se va a visitar el sábado a la UD Las Palmas: "La dinámica no es buena aunque se compite bien. Cuesta dar ese golpe de timón para sacar el partido adelante, se compite siempre y son partidos igualados", razonó Ziganda, que cree que "hay que dar progresión a lo que tenemos bueno. Defensivamente somos trabajadores y queremos generar ocasiones, tener más recursos al atacar. Los triunfos no están llegando pero hacemos cosas para ser mejores y tener opciones de ganar".

El primer tiempo no había disgustado a Ziganda, "buscamos recursos para hacer frente a los planteamientos del rival. En el juego hay errores y el contrincante los aprovecha. Trataremos de dar un paso adelante todos". El técnico de la SD Huesca terminó con palabras de elogio para el gol de Jorge Pulido, un tanto "de primer nivel. Queríamos ganar pero ha merecido la pena el partido por eso".

Pulido: "He pegado al balón con toda la rabia del mundo"

Jorge Pulido marcó uno de los goles de la temporada, lo mejor de un partido en el que "el ansia de ganar nos ha podido": "Venía de una situación complicada por el penalti y le he pegado con toda la rabia del mundo. He sacado todo lo que tenía dentro. Estoy contento con el gol pero si no ganas no te vas a casa de la misma manera". Los azulgranas tienen "ganas de sumar una victoria que nos dé moral y confianza. Seguimos sin perder pero no hemos jugado como queríamos y hay que seguir mejorando".