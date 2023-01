Último entrenamiento de la SD Huesca antes de recibir al Real Oviedo

El cierre de la preparación del partido ante el Real Oviedo se ha realizado este sábado con una sesión en la que la SD Huesca ha hecho acopio de fuerzas para la cita de este domingo en El Alcoraz (18.30, LaLiga SmartBank TV). El IES Pirámide ha servido de nuevo de escenario, a puerta cerrada, y con la presencia de Juan Pérez en su segundo entrenamiento como guardameta azulgrana. Estará a disposición de Cuco Ziganda, al igual que un Juanjo Nieto que también ha sido inscrito esta semana en la Liga de Fútbol Profesional. La única baja será la del lesionado Marc Mateu.

El Real Oviedo comparece en Huesca sin su mejor jugador, Borja Bastón, sancionado y con 20 jugadores convocados. El autor de ocho de los 15 goles que suman los carbayones esta temporada, y de 22 la pasada, encabeza la lista de ausencias en un bloque que acusa problemas asimismo por un virus estomacal que se ha instalado en su vestuario. Tampoco estarán por lesión Borja Sánchez, Javi Mier y Hugo Rama. Son duda por esos problemas víricos Sergi Enrich y Luismi, que aparecen en la convocatoria. Unos condicionantes que no tapan la estupenda progresión de los carbayones de la mano de Cervera, que ha desatascado a un bloque en problemas con un balance de seis victorias, cuatro derrotas y solo dos empates.

El entrenador nacido en Guinea Ecuatorial hace 57 años se refirió en la previa a que “en principio esperamos un partido más o menos cerrado. Por lo que me cuentan aquí, Ziganda y yo tenemos ideas parecidas. Nos gusta defender nuestra portería y creemos que la base del resultado es lo que pasa en la nuestra y no en la contraria”. Su deseo es “encadenar dos o tres victorias y nos acercaremos a los puestos de arriba porque tenemos muchos equipos por el medio. Mientras no hagamos eso, estaremos donde estamos ahora todo el año”.