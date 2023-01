Los fichajes veraniegos de la SD Huesca se caen del once

Contra el Albacete, Blasco estuvo acompañado por Kanté y el sábado frente al Cartagena, por Kento. En el inicio de la segunda vuelta, los fichajes llegados el verano pasado a la SD Huesca están perdiendo peso dentro de las preferencias de Cuco Ziganda. En cada una de las dos últimas alineaciones titulares solo han aparecido dos de los nueve. Una cifra tan baja no se daba desde la novena jornada, la del empate a uno con el Lugo en El Alcoraz, cuando las piezas aún se estaban ajustando. La circunstancia no ha sido sobrevenida por lesiones o sanciones, sino que cabe entenderla como una decisión técnica, que contrasta con lo sucedido en los tres compromisos previos al parón navideño, cuando fueron cuatro los jugadores de este grupo que formaron de inicio. Al respecto, el récord lo conserva el desplazamiento a Ponferrada (1-0) con la presencia de Blasco, Vilarrasa, Sielva, Kanté y Soko.

El dato viene a reflejar la falta de protagonismo que varios nombres llamados a ser relevantes están teniendo. De hecho, solo dos de los refuerzos se encuentran entre los diez azulgranas con más minutos. Son Kento, con 1.365, el sexto, y Blasco, con 1091, el noveno. El mediocentro japonés está siendo uno de los futbolistas recurrentes como se presuponía que iba a suceder, mientras que la preeminencia del central francés ha sido una grata sorpresa después de una pretemporada y un inicio de campaña en la que sus prestaciones no terminaban de convencer al cuerpo técnico.

Ese sitio que está ocupando en estos momentos Blasco junto a Jorge Pulido en el eje de la zaga era el que estaba reservado en el plan inicial al otro Pulido, Rubén. Se incorporó justo antes de que el mercado echase el cierre después de una pretemporada atípica en el Fuenlabrada, su anterior club. Tuvo que ponerse a tono y no debutó hasta la octava jornada, la de la visita al Granada (0-0). Jugó en los tres partidos siguientes, pero después tardaría otros cuatro en volver a aparecer, en parte por una lesión. Su última vez como titular fue en la derrota con el Zaragoza (3-0), desde entonces han pasado tres careos y no ha vuelto a jugar.

Acumula 649 minutos, el 17º que más. Justo por detrás aparece Carrillo con 645 en un caso similar. Vino con la vitola de delantero titular, pero tarde y habiendo estado entrenando en solitario. Se estrenó en la sexta jornada en el 2-1 con el Alavés en Vitoria, pero no volvió a vestirse de corto hasta la visita del Lugo. Posteriormente ha tenido una presencia continuada aunque alternando suplencias y titularidades. La última fue en La Romareda.

Las apariciones de Soko, Kanté y Vilarrasa entran dentro de lo que se podía esperar. El camerunés se ha convertido en el relevo de Valentín en el extremo derecho y es el 13º con más minutos (815), dos puestos por debajo se sitúa Kanté (697), que fue titular al inicio y lo volvió a ser en los tres careos anteriores a Cartagena, donde su salida del once acarreó no jugar. Vilarrasa es el 16º (664). Una lesión de Mateu le abrió las puertas del once en el final de la primera vuelta, pero en el regreso de la competición solo ha disputado el tramo final del choque del sábado.

Llamativos son los casos de Sielva y Villar. Ambos vinieron a El Alcoraz como futbolistas contrastados en la categoría que tenían el objetivo de volver a tener minutos tras apenas haber contado en sus anteriores destinos. Tampoco lo están haciendo en Huesca. El medio es el 21º (326), fue empleado de forma ininterrumpida desde la segunda hasta la octava jornada, en la que fue titular en Granada, siendo sustituido al descanso. Desde entonces solo ha aparecido tres veces más. Por debajo de Villar solo están Euse -ahora cedido al San Sebastián de los Reyes-, Lombardo, perseguido por las lesiones y el inédito San Román. 69 minutos en seis actuaciones, todas desde el banquillo.