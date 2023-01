Juan Carlos muestra su disposición a renovar con la SD Huesca

Se siente “respetado y valorado” y por eso, aunque todavía no es algo que ocupe plenamente sus pensamientos, se pregunta “¿por qué no renovar?”. Juan Carlos Real, uno de los seis jugadores cuyo contrato finaliza en junio, mostró este lunes su buena disposición a continuar en la SD Huesca más allá de la actual temporada. De hacerlo, sería la segunda vez desde que regresó en 2019 después de una primera experiencia como azulgrana cedido por el Deportivo que duró medio curso y que arrancó hace justo diez años.

Al respecto, el mediapunta gallego atraviesa por uno de sus momentos más dulces desde que actúa como local en El Alcoraz. Es un fijo en el once para Ziganda y con cuatro goles se ha convertido en el pichichi del equipo. El sábado pasado en el 0-0 con el Cartagena, al igual que Escriche, sumó cien partidos oficiales con el Huesca. Una cifra “bonita” de la que se siente “orgulloso”. “Estoy contento por haberlo logrado en un gran club, para un jugador significa que ha estado a un nivel alto y ojalá sean muchos más”, expuso, recordando que ese número abarca actuaciones tanto en Segunda como en Primera División. Él, por su parte, va a seguir “intentando estar a la altura de lo que pide el equipo y el club”.

El empate de Cartagena lo considera “positivo”, aunque reconoce que “quizá en los últimos dos partidos las sensaciones no han sido las mejores”. “Cuando no estás bien, porque en casa frente al Albacete las cosas tampoco fueron como esperábamos, es bueno puntuar”, expuso. “A lo largo de la temporada hay rachas mejores y peores, todos los equipos pasan por eso y nosotros pese a no estar bien hemos conseguido empatar las últimas veces, sigamos el camino que es largo y duro”, valoró.

El Huesca cerró la primera vuelta con un 1-1 en Burgos y ha firmado tablas en los dos partido siguientes. Ahora mismo, el ‘play off’ y el descenso están equidistantes, a cinco puntos. “Estamos en disposición de todo, si damos un paso adelante nos entrará el gusanillo de mirar hacia arriba que es la sensación que hemos tenido desde el principio. Estamos cómodos y seguros con lo que hacemos, pero no nos podemos despistar porque desde abajo aprietan”, analizó. “No ganas dos partidos y ves la parte baja y ganas dos y parece que puedes meter la cabeza arriba”, reforzó su mensaje.

Uno de los problemas en las últimas jornadas está siendo la falta de gol y por ende de victorias. Solo han ganado uno de los últimos ocho partidos en los que han marcado en cuatro ocasiones. “Antes teníamos sensación en ataque de hacer más cosas que ahora”, confirmó. “Tenemos mucho por mejorar, pero también hay muchas cosas que hacemos bien”, consideró.

Con el mercado de invierno abierto cabe la posibilidad de la llegada de refuerzos siendo la delantera una de las prioridades. Juan Carlos, uno de los capitanes, no obstante, ve la plantilla “muy compensada”. “Lo que nos queda va a ser muy duro, pero tenemos gente ofensiva de diferentes perfiles”, subrayó. Lo que no quita para que “si viene alguien para que mejoremos, bienvenido será”.

El domingo toca recibir al Oviedo (18.30). “No estamos necesitados, pero si que somos conscientes de que si en casa no apretamos, lo harán los de abajo y nos veremos en una situación diferente”, advirtió. “La temporada pasa por lo que hagamos en El Alcoraz”, reconoció.

El rival, el anterior destino del entrenador y único al que se ha ganado a domicilio en el curso, “ha crecido y está en mejor dinámica desde el cambio en el banquillo” comentó Juan Carlos sobre el relevo de Cervera por Bolo. “Ellos saben que en El Alcoraz es muy difícil hacer las cosas bien, debemos demostrar ante nuestra gente el equipo que queremos ser y lo que hemos hecho hasta ahora”, arengó.

Valentín en el gimnasio

Además del lesionado Marc Mateu, Valentín fue este lunes la única ausencia sobre el césped del Pirámide. El extremo, por precaución, se limitó a ejercitarse en el gimnasio dentro de una sesión que volvió a ser de recuperación para los titulares en Cartagonova al igual que había sucedido el domingo. Kento, que se tuvo que retirar del partido acalambrado, pudo trabajar con normalidad.

Con los suplentes, dispuestos siempre en 4-4-2 y Timor ejerciendo de central, Ziganda ensayó el balance defensivo, las basculaciones de un lado a otro y el ataque por bandas. El martes, la cita será en El Alcoraz.