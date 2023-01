Cuco Ziganda: "Hay cosas mejorables, pero el esfuerzo es máximo"

Cuco Ziganda, técnico de la SD Huesca, definió el 0-0 de Cartagena como "un partido típico de Segunda. Muy peleado, disputado en un campo difícil". Lo dio por bueno ante un rival que "dominó el primer tiempo con control y peligro, y nos hemos sujetado. Luego no han tenido tanto ritmo y ha sido un choque más disputado, con alguna llegada clara. Damos por válido el empate".

Advirtió en su equipo "cosas positivas y otras que mejorar". Entre las primeras destacó "la puerta a cero -ya son 12- y un punto en un estadio que no es fácil. El esfuerzo del equipo ha sido máximo. Luego hay cosas mejorables, nos gustaría tener más opciones y control". El navarro no sabe si pesa a sus jugadores la dinámica a domicilio, y en Cartagonova "hemos hecho que no pasaran muchas cosas y a la contra les podíamos dar algún susto. Son partidos muy disputados que te llevan a un lado u otro por detalles. Los que están acertados se llevan los puntos".

No cree que faltase ambición, "el equipo se ha mantenido en bloque medio-alto casi hasta el final. Hemos tratado de jugar con dos puntas, Carrillo y Escriche, cuando ellos no tenían tanto control. Hemos estado mejor en el segundo tiempo que en el primero", concluía. Se trata de "sumar y llegar lo antes posible a los 50 puntos".

Ziganda optó por Dani Escriche, que cumplía además cien partidos al igual que Juan Carlos Real como jugador de la SD Huesca, en la punta de ataque y después le acompañó de Carrillo, que "da más juego directo. Con Escriche queríamos una transición más eléctrica. Han trabajado mucho y bien", les alabó. Por último, se refirió a los problemas físicos que había sufrido Kento Hashimoto y dio por hecho que no había lesión y que habían sido solo unos calambres.

Escriche: "Lo principal es seguir creyendo en nosotros mismos"

Tras el partido, Dani Escriche se refirió a un partido "bastante duro", "completo defensivamente" cuando "es muy difícil competir fuera de casa en esta categoría". El punto le supo a poco por la acción del penalti no señalado, que consideraba mano, y otras individuales. "Lo principal es seguir creyendo en nosotros mismos y plasmar en el césped las ideas del míster. Cada punto cuenta y la Segunda División es así". Un delantero, "se tiene que buscar las habichuelas". La victoria ante el Oviedo el próximo domingo es "necesaria".