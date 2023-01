Cuco Ziganda: "Quiero pensar que no ha sido más que un desliz en casa"

El técnico de la SD Huesca, Cuco Ziganda, compareció con semblante serio, contrariado por el partido de los suyos. Alabó al Albacete y reconoció que los suyos se habían agarrado al empate después de una mala noche en El Alcoraz, sin el control del juego de anteriores citas en casa. "No hemos entrado bien, faltó chispa, luego lo hemos hecho y hemos tenido buenos momentos. Hemos encajado un gol de estrategia en un encuentro igualado", analizó.

Tras el descanso, "hemos salido bien pero nos ha costado, no hemos estado cómodos en ninguna fase. Nos costaba defender y no estábamos seguros. No ha sido nuestro mejor día. No estamos contentos por el partido y por no ganar, pero es lo que hemos merecido", reconoció el navarro.

A falta de sensaciones pretéritas en El Alcoraz, Ziganda dio valor a haber empatado pronto: "Hay pocos equipos en Segunda que sepan jugar en estas condiciones. Cuando se está por debajo los equipos se lanzan a la desesperada. El rival lo ha hecho muy bien y nos han faltado las sensaciones de casa. Ha sido importante empatar en ese momento".

Los azulgranas van "poco a poco, semana a semana". La dinámica de una victoria en siete jornadas, "es la que es, no podemos más que seguir trabajando y dar vueltas a cómo mejorarla para sacar los partidos adelante". Y añadió que "son rachas que todos tienen, estamos donde estamos porque no terminamos de ganar ni perder. Queda muchísimo trabajo para todos".

Y no quiso poner «"a excusa de 22 días sin competir", pero "no hemos estado cómodos con y sin balón. Quiero pensar que le hemos cogido el punto al partido en pocos momentos. Hay días que falta seguridad y hemos sufrido en muchas facetas", lamentó Ziganda.

El triple cambio se debió a que "tenía la sensación de que no llegábamos y quería gente fresca. No hemos conectado con Carrillo, Kento ha entrado bien y con Marc quería refrescar esa banda por la que nos costaba defender. No hemos cogido el ritmo". A la espera de que se conozca el alcance de la lesión del valenciano, se había previsto que jugase Sielva, "pero con los síntomas de uno y otro lo hemos parado. Había jugadores con molestias".

El 1-1 no cambia la perspectiva del mercado de fichajes: "Quiero pensar que el trabajo en casa está siendo bastante bueno y fuera hay un déficit importante. Estoy centrado en eso, veremos si es algo puntual, un desliz", terminó Ziganda, que desde este martes preparará el partido del sábado en Cartagena.