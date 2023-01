SD Huesca-Albacete: A mantener las buenas costumbres en El Alcoraz

Lo hará de la mejor manera posible, al calor de su afición, una frase que esta temporada en lo que se refiere a la SD Huesca, lejos de ser un lugar común del mundo del deporte, refleja fielmente lo que está siendo su trayectoria. Los azulgranas inician el año y la segunda vuelta recibiendo este lunes a las 21.00 al Albacete en El Alcoraz, donde no pierden desde agosto y donde encadena nueve encuentros sumando y cinco sin encajar un gol. Desde la última vez que actuaron como locales han pasado 33 días, fue en la victoria por 1-0 ante el Andorra, que también es la última hasta la fecha, y desde el último encuentro, el 1-1 en Burgos, han transcurrido 22. El calendario ha seguido su curso, la jornada es de estrenos, pero la meta sigue siendo la misma, dejar la hospitalidad para otros, algo que para un conjunto que se está mostrando tan irregular a domicilio –solo ocho de sus 28 puntos los ha capturado lejos de casa– resulta fundamental para cumplir los objetivos.

El Huesca llegó al ecuador del curso viendo el ‘play off’ a cuatro puntos de distancia y disfrutando de un colchón sobre el descenso de siete. La primera meta para las 21 jornadas que quedan por delante sigue siendo la misma, alcanzar cuanto antes los 50 puntos, el listón en el que tradicionalmente se fija la permanencia. No obstante, el haber visto cerca la zona noble hace que también haya quien se atreva a soñar directamente con cotas más altas.

El parón navideño ha servido de pequeña pretemporada. Los jugadores tuvieron nueve días de vacaciones a los que han seguido doce sesiones de trabajo. Se han recobrado fuerzas y recuperado efectivos. Mateu y Lombardo, las dos últimas ausencias por lesión, están disponibles. Es duda, eso sí, Soko que se ausentó en el entrenamiento de ayer por unas molestias.

La plantilla que manejará Ziganda frente a los manchegos no será la misma con la que cerró diciembre. Al margen de que Salvador vaya a ser baja por sanción, ya no podrá contar con Euse y tampoco con Kevin Carlos. Con el mercado de invierno abierto, el primero ha sido cedido al San Sebastián de los Reyes y el segundo va a seguir un camino similar, pero rumbo al filial del Betis. El acuerdo, un préstamo con opción de compra, aún no es oficial, pero está muy próximo y de hecho el delantero no ha trabajado con sus aún compañeros en los últimos días. Cabría la posibilidad de que en la convocatoria estuviese Juanjo Nieto, si su inscripción llega a tiempo, aunque Ziganda prefiere esperar un poco más a darle minutos dado que lleva sin competir desde febrero debido a una rotura de ligamentos en la rodilla.

El choque con el Albacete tendrá también cierto aroma a revancha. En el Carlos Belmonte, en la tercera jornada, se cayó por 2-1 con un gol en el último minuto del añadido. Los manchegos son un recién ascendido bien aclimatado a la categoría. De la mano de Rubén Albés han navegado hasta ahora con suficiencia y de hecho suman cuatro puntos más que los oscenses. La primera parte de la liga la cerraron en plena forma tras haberse impuesto a domicilio a Las Palmas (1-2) y goleado al Ibiza (4-0). Son el quinto mejor visitante con cuatro victorias, tres empates y otras tantas derrotas.

La alineación que pueda presentar el Huesca tiene varias incógnitas. El hecho de que Mateu esté de vuelta hace pensar que se podría recuperar el 4-4-2 o el 4-2-3-1 en detrimento del sistema con tres centrales empleado en su ausencia. Sin Salvador, habrá que ver cómo se conforma la medular con Kento, Sielva, Timor y Tomeo como opciones. Arriba, después de que hasta Juan Carlos haya actuado como falso nueve, las posibilidades para la punta del ataque son varias y atrás Rubén Pulido y Blasco se disputan quién será el acompañante de Jorge Pulido.

SD Huesca-Albacete Balompié

SD Huesca: Andrés, Ratiu, Jorge Pulido, Blasco, Miguel, Valentín, Kento, Sielva, Mateu, Juan Carlos y Kanté.

Albacete Balompié: Bernabé, Álvaro, Djetei, Boyomo, Julio Alonso, Juanma, Riki, Olaetxea, Maikel Mesa, Fuster e Higinio.

Árbitro: González Francés (Comité de Las Palmas).