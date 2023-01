Timor y Tomeo serán los timoneles de la SD Huesca ante el Albacete

La SD Huesca regresa a la competición tras el parón navideño recibiendo a partir de las 21.00 en El Alcoraz al Albacete en el encuentro con el que se cerrará la jornada 22, la primera de la segunda vuelta de la liga. Tras los resultados que se fueron sucediendo durante el pasado fin de semana, los azulgranas partirán como 12º a siete puntos del ‘play off’ y seis por encima del descenso, mientras que sus rivales, con cuatro puntos más, son novenos. Con respecto a su última alineación, la del 1-1 con el Burgos, Ziganda introduce tres cambios. En el mediocentro, en vez de Salvador y Kento, formarán pareja Timor y Tomeo, que no jugaba de inicio desde el 1-1 con el Racing de la décima jornada, y también regresa Valentín quedándose en el banquillo Vilarrasa.

Causa baja por sanción Salvador y se han quedado fuera de la convocatoria Lombardo, a pesar de que durante los últimos entrenamientos ha trabajado con normalidad, Juanjo Nieto, al que aún no se le ha tramitado la inscripción y al que se le quiere dar algo más de margen en su puesta a punto, y Kevin Carlos, cuya salida al filial del Betis cedido con opción de compra está próxima. Soko, que en el entrenamiento del domingo no trabajó con el grupo por unas molestias, finalmente sí ha sido citado al igual que Mateu, que vuelve tras lesión, pero no como titular.

El once con el que parta el Huesca será el compuesto por Andrés, Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Miguel, Valentín, Tomeo, Timor, Mateu, Juan Carlos y Kanté. Esperarán una oportunidad San Román, Rubén Pulido, Anglada, Vilarrasa, Kento, Sielva, Manu Rico, Soko, Mateu, Villar, Escriche y Carrillo.

El choque cruza la fortaleza del Huesca en su feudo con la fiabilidad a domicilio del Albacete. El primero acumula nueve compromisos en su campo sin perder y cinco sin recibir un gol y el segundo es en estos momentos el sexto mejor visitante y el máximo goleador con 14 dianas.

Su técnico Rubén Albés cuenta con las bajas de Sergi Maestre, Johannesson y Javi Jiménez. Arrancará con Bernabé, Álvaro, Glauder, Boyomo, Alonso, Maikel Mesa, Riki, Olaetxea, Fuster, Juanma e Higinio. También han viajado Altube, Ros, Djetei, Juan María, Luis Roldán, Álvarez, Karim, Dubasin y Kawaya.

El árbitro del encuentro es Raúl Martín González Francés, del Comité de Las Palmas. Ha dirigido al Huesca en tres ocasiones y en ninguna ha logrado la victoria. La última fue la del 2-1 de la visita al Alavés de esta temporada. El responsable del VAR será el navarro Iosu Galech Apezteguía.