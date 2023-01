Soko, duda en la SD Huesca para la visita del Albacete

La participación de Patrick Soko en el encuentro del lunes ante el Albacete en El Alcoraz (21.00) con el que la SD Huesca va a retomar la competición está en duda. El extremo camerunés, aquejado de unas molestias, no se pudo ejercitar este domingo con sus compañero en la sesión vespertina previa al partido. El contratiempo llegó justo un día después de que Ziganda afirmase que toda la plantilla se encuentra en plenas condiciones y, si finalmente no entra en la convocatoria, su ausencia se uniría a las de Cristian Salvador, sancionado, y Kevin Carlos, cuya cesión al filial del Betis con opción de compra está sobre la mesa.

De hecho, el delantero canterano, como viene sucediendo desde que los contactos entre las partes se intensificaron, volvió a no trabajar con los que aún son sus compañeros. Éstos ensayaron sobre césped del Pirámide en una sesión en la que no faltó la lluvia y en la que Ziganda repasó los últimos conceptos de un partido que se viene preparando con mimo desde la semana pasada con la intención de empezar con buen pie la segunda vuelta.

Con respecto al último encuentro, el 1-1 con el Burgos del 18 de diciembre, el técnico ya podrá contar con Mateu y Lombardo. El regreso del primero de ellos, pieza clave, podría implicar un regreso al 4-4-2 o 4-2-3-1 habituales durante buena parte de la temporada abandonando así el sistema de tres centrales adoptado precisamente en los tres duelos que se perdió el extremo valenciano antes del parón navideño.

Su vuelta podría no ser la única novedad en el once. Para suplir la ausencia de Salvador en la medular y hacer pareja con Kento opositan Timor, Sielva y Tomeo. Para el extremo derecho las opciones son Joaquín, titular en El Plantío, o Valentín. Y en la punta del ataque todo está muy abierto. Frente al Burgos ejerció de falso nueve Juan Carlos con Kanté partiendo desde la banda izquierda. Si se vuelve a una formación más tradicional dentro de lo que está siendo el Huesca este curso, el gallego quedaría como mediapunta y por delante habría que escoger entre el ex del Fuenlabrada, Carrillo, Escriche y Villar, que aún no ha sido titular. En defensa, aunque en las últimas jornadas se había ido turnando con Rubén Pulido, Blasco podría continuar junto a Jorge Pulido.

Horario para la visita del Oviedo

La Liga ha dado a conocer este domingo los horarios correspondientes a la jornada 24 de Segunda División. En ella, la SD Huesca, que además del encuentro del Albacete del lunes la próxima semana también debe visitar el sábado al Cartagena (14.00), recibirá al Oviedo el 22 de enero, domingo, a las 18.30.