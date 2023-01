La SD Huesca, sin bajas por lesión por primera vez en toda la temporada

Siempre y cuando en el entrenamiento del domingo no haya ninguna sorpresa desagradable, la SD Huesca recibirá el lunes al Albacete (21.00) en el inicio de la segunda vuelta sin ningún jugador lesionado, una circunstancia hasta ahora inédita en lo que va de temporada. El equipo llegó al parón navideño castigado físicamente, pero durante el mismo los jugadores han podido ir recuperándose de sus lesiones y molestias hasta dejar la enfermería vacía. “Todos van a estar en perfectas condiciones”, anunció Cuco Ziganda este sábado en su comparecencia previa al encuentro.

Que no haya nadie en el dique seco no implica que frente a los manchegos no vaya a a ver ausencias. Es segura la de Cristian Salvador, que debe cumplir sanción por acumulación de amarillas. Además, Juanjo Nieto sigue pendiente de ser inscrito. En el club se considera que el trámite podría quedar resuelto el mismo lunes, pero ello no asegura que, en el caso de que entrase en la convocatoria, vaya a tener minutos. Ziganda está satisfecho por cómo ha progresado desde su llegada a principios de diciembre, pero aún quiere darle algún entrenamiento más para apurar la puesta a punto del lateral derecho, que en febrero del año pasado sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

También se puede dar por descartado a Kevin Carlos. La negociación por la cesión con opción de compra que se está llevando a cabo para que el Betis lo incorpore a su filial está en la recta final y el delantero canterano este sábado, como en los últimos días, volvió a ejercitarse de forma exclusiva en el gimnasio sin pisar el césped del Pirámide. Sobre él sí que estuvieron todos los demás azulgranas en una matinal que se abrió con sesión de vídeo y en la que Carrillo fue recibido, como manda la tradición, por un pasillo formado por sus compañeros al ser su cumpleaños.

Si, como todo hace indicar, al inicio de la próxima semana la operación de Kevin Carlos llega a buen puerto, será la segunda salida mediante un préstamo que se concreta desde la apertura del mercado de invierno el 2 de enero. La primera fue la de otro canterano, Euse Monzó, al San Sebastián de los Reyes.

Con respecto al último partido, el del 1-1 con el Burgos del 18 de diciembre, vuelven Mateu y Lombardo, ya en condiciones de ser alineados al igual que Jorge Pulido, que aprovechó el paréntesis en la competición para solucionar en el quirófano una fractura en el tabique nasal y que ya trabaja sin máscara. Mateu, pieza clave en los esquemas de Ziganda, se perdió los tres encuentros previos al parón por una lesión muscular y Lombardo, martirizado por las continuas molestias y recaídas, solo ha entrado en una citación en lo que va de curso, la del desplazamiento a Tenerife en el que además disputó 14 minutos. En aquella ocasión, en cambio, se perdieron el choque Valentín y Carrillo, lo que explica que nunca hasta ahora el equipo médico y los readaptadores se hubiesen visto sin nadie al que tratar con especial atención.