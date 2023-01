Cuco Ziganda, ante “una segunda vuelta ilusionante” para la SD Huesca

Cuco Ziganda es un hombre de fútbol, alguien que disfruta con su profesión, con ver rodar el balón sobre el césped, y por ello, tras tres semanas sin poder competir, se encuentra expectante ante el partido del lunes con el Albacete con el que la SD Huesca abrirá el año. Por dentro, le corre “el gusanillo” inquieto por “ver cómo estaremos tras muchos días sin competir” y también ante “una segunda vuelta ilusionante”. “La gente nota ya que queda menos tiempo, que hay menos oportunidades y peleará más cada partido”, vaticinó este sábado de cara a los próximos meses. “Hay mucho por dilucidar, muchos puntos en juego”, considera el técnico. “Tenemos que ser capaces de empezar bien el año sumando los tres puntos”, subrayó.

Enfrente habrá un rival que está “realizando una gran año a nivel de juego y resultados”. “Subieron con una buena dinámica dando una pequeña sorpresa por hacerlo ante el Deportivo, apostaron por un nuevo entrenador que ha cogido bien el hilo a la plantilla y están donde están por méritos propios”, comentó sobre el Albacete de Rubén Albes, séptimo al inicio de la jornada.

El equipo volvió al trabajo el 28 de diciembre tras nueve días de vacaciones navideñas y con el 1-1 de Burgos como último resultado, un empate que le dejó en el ecuador de la liga en la undécima posición con 28 puntos sumados, a cuatro del ‘play off’ y siete por encima del descenso. Al choque con el Albacete los azulgranas llegarán con doce entrenamientos previos, “una pequeña pretemporada” que se ha aprovechado para “trabajar muchos aspectos, e incluso cosas que creemos que hacemos bien, sobre todo el juego sin balón con el que somos mejores que con balón”.

De cara a esa segunda parte del curso no avanza posibles variaciones o novedades tácticas disruptivas con lo visto hasta ahora. Ziganda entiende que durante las primeras 21 jornadas ha habido una progresión y así seguirá ocurriendo en función de las piezas disponibles y su momento de forma. “Si se observa el equipo que empezó la liga y el que llegó al parón se ve que han cambiado varios jugadores, también se han empleado sistemas diferentes, ha habido retoques”, analizó. “Más que pensar en una idea preconcebida que pueda tener yo, lo que quiero es sacar el máximo rendimiento, nos adaptamos a los jugadores y hemos tenido cierta evolución”, continuó.

Para el partido ante el Albacete, en principio, no tendrá bajas por lesión, aunque Salvador está sancionado. Mateu, que se perdió los últimos partidos antes de Navidad, está disponible y Juanjo Nieto, incorporado a principios de diciembre y que el lunes podría ser inscrito en la liga, también evoluciona positivamente, aunque se le van a dar unos días más para ultimar la puesta a punto. “Los entrenamientos que lleva no son suficientes para introducirlo, aunque ha tenido una gran progresión”, valoró. “Hay que ser precavidos porque viene de una lesión importante y llevaba siete u ocho meses sin trabajar en grupo, en su caso no ha sido una minipretemporada, sino la pretemporada”, expuso sobre el lateral derecho.

A pesar de que se aseguró que no habría muchos movimientos en el mercado de invierno, en su primera semana abierto se ha anunciado la salida de Euse al San Sebastián de los Reyes y está pendiente de oficializarse la de Kevin Carlos al filial del Betis. “Ha sido todo consensuado, buscando el bien del club y el del jugador, son chicos que necesitan jugar”, afirmó, refiriéndose especialmente a Euse y mostrándose cauto sobre la situación de Kevin Carlos hasta que no quede atada. Las dos cesiones no estaban planificadas en un principio y ahora mismo avanza que “no hay nada más hablado ni previsto, aunque visto como se ha desarrollado esta semana, mientras el mercado esté abierto va a haber que ser meticulosos con las palabras”, reconoció. Al respecto, que haya habido salidas no implica necesariamente que se vayan a producir incorporaciones, aunque “también puede surgir alguna opción interesante”.