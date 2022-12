Juan Carlos Real: “No hemos tocado techo y queremos seguir mejorando”

Juan Carlos Real ha expresado este miércoles el sentir general de la plantilla de la SD Huesca en el regreso al trabajo. Al margen de que había ganas de volver a calzarse las botas, la ambición de mejorar lo expuesto en la primera vuelta y de escalar posiciones manda en un grupo que ha asumido bien los postulado del técnico Cuco Ziganda y quiere más. El gallego, máximo goleador de la primera vuelta con cuatro dianas, se ha asentado en los planes del navarro y se vuelve a sentir ese gran futbolista de sus mejores días. Su siguiente objetivo, a doce días vista, será el Albacete Balompié.

“Ya había ganas de trabajar”, ha señalado el atacante, que ha recordado que “este año ha habido bastantes vacaciones, con un parón más largo de lo normal. Estamos con las pilas cargadas después de estos días”. Así, se afronta lo que queda “con muchísima ilusión, igual que cuando empezó la temporada. Hay un buen balance, con nuestros más y nuestros menos”. Por ello, los azulgranas van a intentar “ser mejor equipo” con “muchísima ambición”.

El margen de mejora de un equipo que sumó 28 puntos en la primera vuelta, 21 en El Alcoraz y siete a domicilio, aparece con nitidez: “En casa hemos estado demasiado bien y nos ha llevado a un equilibrio en la tabla. Hay que dar un pasito más, en ataque y en defensa. Siempre se puede mejorar y hay que intentar que las sensaciones de casa se mantengan fuera”, ha añadido Juan Carlos.

Los escasos 17 goles que se han marcado en este periodo adquieren un valor mayor en función de los también pocos que se han recibido (18), y pese a este balance negtivo el gallego entiende que “hemos solventado partidos con un gol y un buen trabajo defensivo. Hay que prolongar ese equilibrio atrás e intentar mejorar en el aspecto anotador. Más que en goles, en cuanto a llegadas y acciones ofensivas. Todos somos conscientes de los puntos fuertes y débiles. Queda una vuelta para mejorar”.

Más información La SD Huesca retoma el trabajo con Marc Mateu, Pulido y Lombardo sobre el césped

Los futbolistas ya se conocen bien y presentan “clara” la idea “de lo que tenemos. Al principio había que adaptarse y se ha conseguido una estabilidad. Los equipos van a tener que apretar más o menos, nosotros tenemos las ideas bastante claras de lo que hay que mejorar para ser más fuertes”, a diferencia de aquellos rivales que tengan que buscar con dificultades la permanencia o pertenezcan a la realeza que persigue de manera decidida el ascenso a Primera División.

Juan Carlos se ha reivindicado en lo que va de temporada. Pese a no comenzar como titular se ha ido abriendo un espacio propio en el once y Ziganda solo lo ha dosificado como parte de sus recurrentes rotaciones. Llegaba de dos años de participar “menos” de lo que le gustaría: “Con trabajo y el apoyo de los compañeros y el cuerpo técnico he dado un paso adelante. Me he sentido importante en muchos momentos y he ayudado al equipo”.

Los azulgranas entienden que el actual no es “ni mucho menos nuestro techo. Hay ganas de mejorar lo hecho hasta ahora”. Juan Carlos está convencido de que “se pueden superar los 28 puntos de la primera vuelta en la segunda y seguir mejorando, es lo que nos transmite el cuerpo técnico y sentimos los jugadores. Podemos seguir subiendo posiciones igual que estuvimos cerca del play off”.

Termina contrato el 30 de junio, al igual que compañeros como Andrés Fernández, Miguel San Román, Florian Miguel, Kento Hashimoto o Jorge Pulido, este último con dos años más opcionales. No piensa en su renovación, pues “es algo entre el club y mi agente, quiero estar bastante centrado en mejorar para ayudar y competir semana a semana. Si hay que hablar, hablarán por mí”.