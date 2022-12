Cuco Ziganda: “Nos llevamos un buen golpe, hay que reponerse y dar la cara”

Todo salió mal en el derbi aragonés para la SD Huesca, que ha dedicado parte de la semana a tratar de dar la vuelta a las pésimas sensaciones de La Romareda. Jorge Pulido y Andrés Fernández, pesos pesados del vestuario, lanzaron mensajes repletos de autocrítica en los días posteriores y este viernes lo ha hecho el técnico. Cuco Ziganda espera un paso adelante este domingo en Burgos (19.00, LaLiga SmartBank) después de darse “dos o tres atrás” ante el Real Zaragoza. Los azulgranas quieren ganar para marcharse de vacaciones con la tranquilidad de un segundo triunfo a domicilio que ahuyente las dudas que sobrevuelan al equipo.

A falta del último entrenamiento, Marc Mateu y Enzo Lombardo son las únicas bajas y, por tanto, solo se registrará la novedad de Juan Carlos Real una vez cumplido su partido de sanción. Ziganda se ha referido a menudo al derbi y a lo que dolió “por cómo fue y la actuación que tuvimos. No ha sido fácil. Decía que veía al equipo mejor y retrocedimos dos o tres pasos”. Por ello, en El Plantío se pretende “coger impulso y retomar esas fortalezas que tiene el equipo, ser el de casa que lleva los partidos a donde quiere y es solidario y organizado". Se trata de que el 3-0 se quede en “una anécdota”, y de ver “una versión mucho más competitiva”.

Los azulgranas siguen “dolidos” por una derrota que “ha escocido a nivel personal y colectivo”. Se quiere canalizar la “rabia” con carácter: “Nos llevamos un buen golpe y hay que reponerse y dar la cara. Va con el carácter, la personalidad y la competitividad”. En Burgos, más allá de La Romareda, la SD Huesca luchará contra su escaso bagaje foráneo, con seis puntos sumados de 30 posibles: “Es mucha diferencia. La idea es la misma que en El Alcoraz, posiblemente la dificultad es mayor y jugamos con más determinación en casa. Eso es más mental que deportivo. No estoy siendo capaz de dar con la tecla de jugar con confianza y hay que hacer las cosas con más soltura”.

Ziganda considera “muy importante” acabar 2022 con los tres puntos porque “te vas de vacaciones con otra sensación. Venimos de derrotas fuera de casa que nos están penalizando. Sientes rabia interior de no sacar esos resultados que nos gustarían. Estamos en esa disyuntiva de ver si somos capaces de dar ese nivel que mostramos en El Alcoraz”. Y para conseguirlo habrá que superar al “equipo revelación” de la temporada: “El Burgos ya arrastra una trayectoria del año pasado y este lo lleva a un exponente mucho más alto". Espera “un partido largo, estrecho, en el que habrá que estar muy metidos en los pequeños detalles”.

El entrenador de la SD Huesca no comparte la idea de que los burgaleses hayan perdido gas en las últimas semanas. “A veces haces más cosas y sacas peores resultados, y le está pasando al Burgos. Suelen defender en bloque medio-bajo y son capaces de tener la pelota y darle pausa para salir a la contra. Están a un buen nivel. Se ha convertido en un conjunto más humano pero es normal”. Y es que “si no hubiese bajado estaría con 50 puntos. Su año es espectacular. Es capaz de minimizar a los contrarios y concede muy poco. Todo el bloque defiende bien y arriba aprovechan las oportunidades. Se adaptan al tipo de partido que plantean. Su portero es también importante en la fase ofensiva.

Durante la semana no se han pasado por alto el negligente arranque de La Romareda o el nulo daño que se hizo con los 12 saques de esquina que se lanzaron. “Le damos vueltas, no tenemos otra cosa que hacer entre comillas. Faltaría más no incidir en esos aspectos, aunque no se nota. Nos faltó de todo y fue el partido que salió, lo bueno es que le podemos dar la vuelta esta semana”, ha razonado Ziganda, que preguntado por el mercado invernal ha señalado que “no hemos hablado de refuerzos, tenemos las posiciones dobladas. Otra cosa es que se vaya alguien, aunque a día de hoy no hay nada”.