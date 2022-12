Una situación inédita para la SD Huesca

El pésimo inicio de la SD Huesca en el derbi aragonés le fuerza de cara a la segunda parte a tener que realizar una remontada aún no vista en lo que va de temporada. En la Liga los azulgranas no han conseguido ni siquiera un punto cuando han recibido dos goles. Con un 2-0 en contra se vio en Mendizorroza frente al Alavés, entonces Sielva recortó distancias, pero la situación no fue a más, y en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, donde no marcó. Con un 2-0 se encontró también en la Copa del Rey frente al Juventud de Torremolinos. Ese marcador, como ahora, ya estaba establecido al descanso. Tras él, se pudo empatar, pero los oscenses acabaron siendo eliminados en la tanda de penaltis.

El primer tanto encajado, el de Francho, de hecho ha sido el más rápido que sufren los azulgranas. Ha llegado a los tres minutos tras un error en el despeje de Ratiu. Hasta ahora, el récord negativo se había establecido en la derrota por 1-0 con la Ponferradina en la que Yuri batió a Andrés de penalti a los once minutos. También fue tempranero el primer tanto encajado en Albacete y que cantó Juanma a los 17 minutos.

La fortaleza defensiva de la que le gusta presumir a los de Ziganda,que llevan diez portería a cero, se ha visto resentida en sus últimas salidas. Tanto en Tenerife, como ya se ha comentado, como en Eibar también recibió dos goles.

El resultado en La Romareda, a tenor de lo visto en los primeros 45 minutos, es más que justo. Los oscenses, eso sí, se han asentado cuando han cambiado su sistema a tres centrales. A ello también ha ayudado el paso atrás del Real Zaragoza, que le ha cedido el balón.