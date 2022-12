Martín González: “El derbi llega en un buen momento para la SD Huesca”

El derbi aragonés ha planeado sobre la presentación este jueves del último fichaje de la SD Huesca, Juanjo Nieto, que ha acudido a la sala de prensa de El Alcoraz acompañado por el director deportivo, Ángel Martín González. El madrileño desempeñó esta misma función en el Real Zaragoza durante la temporada 2014-15 y la mitad de la siguiente, hasta que fue destituido en el mes de diciembre. Por ello, y como para el resto de implicados, el de este sábado será un partido “especial”. Un derbi “precioso”.

Martín González da un mayor valor al choque con el Real Zaragoza después de la victoria ante el Andorra y señala que, pese a que los azulgranas se encuentren en tierra de nadie, “ganas dos partidos y te vas arriba, podemos afrontarlo con confianza y tranquilidad. Estamos bien, finos con el balón. Llega en buen momento y es especial para todos”. El hecho de que presente un pasado zaragocista también sostiene la importancia del partido: “Por donde pasas guardas cariño y te encuentras con gente conocida y con quien has compartido tiempo. A partir de ahí, es un partido más, tiene una connotación especial pero hemos de ser fríos y darle la importancia que tiene”.

Ángel Martín González ha presentado a Juanjo Nieto, quien no está todavía inscrito y contará a partir del mes de enero con el nacimiento de la segunda vuelta. Así se dobla la única posición que se mantenía coja, el lateral derecho con la única presencia de Andrei Ratiu, y el director deportivo ha anticipado un mercado invernal tranquilo. Con escaso o nulo movimiento para la SD Huesca: “Estamos bien en casi todas las posiciones. Si no hay entradas no va a haber salidas. Tenemos una plantilla correcta y creo que ahí nos vamos a quedar”.

Ha desvinculado su fichaje de la salida del delantero paraguayo Isidro Pitta, cuya cesión al Juventude brasileño expira en enero y al que se busca destino en aquel mismo país. “Es una situación especial y todas las partes, tanto él como nosotros, queremos que siga allí. Le ha ido bien y encaja bien con sus condiciones. Esperamos cerrar pronto alguna cosa”.

El director deportivo ha valorado asimismo la situación del equipo a dos partidos del cierre de la primera vuelta, y señala que “estamos más o menos donde merecemos y por lo que somos como club ahora mismo. Esto indica lo que hemos hecho bien, el equipo ha dado una buena medida. Ha habido partidos con buena y mala suerte. Todo se iguala y al final tienes los puntos que mereces. Acabaremos en una posición bonita, ya veremos dónde”.

Ha definido a Juanjo Nieto, que tiene 28 años y será azulgrana hasta junio de 2024, como “un lateral que puede jugar más adelantado” y quiere volver a disfrutar del fútbol tras superar una grave lesión en la rodilla y desvincularse del Almería. El castellonense se ha mostrado encantado porque le han recibido “muy bien” y vuelve a sentirse futbolista: “Cada día me voy encontrando mejor después de mucho tiempo. No estoy físicamente al 100%. Muchas veces es una lesión de cabeza y ya toco balón, lo que es pura felicidad”.

Nieto coincidió en el Real Oviedo con Cuco Ziganda, Mossa y Alberto Martínez, por lo que conoce su forma de trabajar y lo que pueden esperar de él: “Han confiado mucho en mí y no era una situación fácil. Es de agradecer que pongan la mano en el fuego por mí, espero ser pronto el de antes”. Lo que ha visto de la SD Huesca le recuerda a aquel Oviedo, “un conjunto muy ordenado, generoso y se ve que es un equipo como tal. Todos se ayudan y reman al mismo lado, es muy difícil superarlo y en Segunda es muy importante. El equipo va a hacer cosas bonitas, es el club perfecto para volver a sentirme futbolista”.